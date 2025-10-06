Lo bajaron del auto: por qué Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la F1

Franco Colapinto no correrá este fin de semana porque la Fórmula 1 tiene pausa antes del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. El piloto argentino aprovechará el parate para preparar su regreso tras la exigente carrera en Singapur.
Pausa en el calendario de la Fórmula 1 antes de la cita en Austin
La 19ª fecha será clave para el argentino, que busca sumar sus primeros puntos en su temporada debut completa. Alpine confía en que el circuito de Austin puede adaptarse mejor a su auto y darle a Colapinto una chance real de pelear por el top 10.