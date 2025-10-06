6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Lo bajaron del auto: por qué Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la F1

El piloto argentino de la Fórmula 1 Franco Colapinto ya dejó atrás el GP de Singapur pero le llegó una orden directa. Mirá lo que sucede.

Franco Colapinto descansa antes de volver con Alpine en el Circuito de las Américas, la 19ª fecha del Mundial de F1.

Franco Colapinto descansa antes de volver con Alpine en el Circuito de las Américas, la 19ª fecha del Mundial de F1.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto no correrá este fin de semana porque la Fórmula 1 tiene pausa antes del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. El piloto argentino aprovechará el parate para preparar su regreso tras la exigente carrera en Singapur.

Lee además
Franco Colapinto mostró su enojo con Alpine tras otra carrera sin puntos en Singapur.  
no logró el objetivo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"
Franco Colapinto tuvo un gran inicio, pero la estrategia lo dejó sin chances en Marina Bay.  
de no creer

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

La 19ª fecha será clave para el argentino, que busca sumar sus primeros puntos en su temporada debut completa. Alpine confía en que el circuito de Austin puede adaptarse mejor a su auto y darle a Colapinto una chance real de pelear por el top 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/McarbonariF1/status/1975188014331777386&partner=&hide_thread=false

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora argentina)

  • Viernes 17 de octubre

    • Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30

    • Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

  • Sábado 18 de octubre

    • Sprint: 14.00 a 14.30

    • Clasificación: 18.00 a 19.00

  • Domingo 19 de octubre

    • Carrera: 16.00

    • El GP se podrá ver en Argentina a través del Plan Premium de Disney+, que tiene los derechos exclusivos de la F1 en 2025.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fórmula 1: descalifican a Sainz y Albon por irregularidades técnicas, avanza en la grilla Franco Colapinto

    "Me voy caliente": el fastidio de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q1

    Fórmula 1: Franco Colapinto concluyó la clasificación en el 18º lugar

    En qué lugar terminó Colapinto la práctica libre 1 del GP de Singapur

    Franco Colapinto se prepara para el desafío extremo del Gran Premio de Singapur

    Franco Colapinto y Alpine 2026: las tres exigencias que debe cumplir para seguir en la Fórmula 1

    Franco Colapinto busca sus primeros puntos en la F1 en el GP de Singapur 2025: todo lo que tenés que saber

    Lionel Messi ya espera a sus compañeros: la Selección Argentina se arma en Miami para los amistosos de octubre

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Selección de fútbol de Argentina buscará revancha ante Nigeria, que lo eliminó en el Mundial Sub 20 de 2023.
    duro contrincante

    Se definió el rival para la Selección en los octavos del Mundial Sub 20

    Las Más Leídas

    Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
    Lotería de Santa Fe

    Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

    Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
    Juegos de azar

    Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

    Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
    Lotería de Santa Fe

    Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

    Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
    Investigación

    Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

    Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
    informe

    Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

    Te Puede Interesar

    Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
    Dónde y cómo reclamar

    Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

    Por Celeste Funes
    Importante operativo policial en Luján de Cuyo. 
    importante operativo policial

    Robo, tiroteo y un presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo

    Por Pablo Segura
    Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
    TENSIÓN

    Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas

    Por Sitio Andino Economía