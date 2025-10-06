Lo bajaron del auto: por qué Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la F1

Franco Colapinto descansa antes de volver con Alpine en el Circuito de las Américas, la 19ª fecha del Mundial de F1.

Franco Colapinto no correrá este fin de semana porque la Fórmula 1 tiene pausa antes del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. El piloto argentino aprovechará el parate para preparar su regreso tras la exigente carrera en Singapur.

Pausa en el calendario de la Fórmula 1 antes de la cita en Austin La F1 entra en una semana sin actividad oficial, algo habitual cuando el calendario hace escalas largas entre Asia y América. Tras su paso por Singapur, donde Colapinto finalizó 16° en una carrera marcada por una estrategia fallida de Alpine, el campeonato retomará la acción recién en Texas.

La 19ª fecha será clave para el argentino, que busca sumar sus primeros puntos en su temporada debut completa. Alpine confía en que el circuito de Austin puede adaptarse mejor a su auto y darle a Colapinto una chance real de pelear por el top 10.

Steve Nielsen, director de equipo Alpine, elogió a Franco Colapinto por su largada en el GP de Singapur, en la qué avanzó tres puestos.



Horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora argentina) Viernes 17 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30 Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15



Sábado 18 de octubre Sprint: 14.00 a 14.30

Clasificación: 18.00 a 19.00 Domingo 19 de octubre Carrera: 16.00 El GP se podrá ver en Argentina a través del Plan Premium de Disney+, que tiene los derechos exclusivos de la F1 en 2025.