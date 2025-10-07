7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle

El mendocino Facundo Ambrossi se quedó con la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle. Conocé los resultados completos y el podio.

Facundo Ambrossi se impuso en la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium disputada en Lavalle. &nbsp;

Facundo Ambrossi se impuso en la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium disputada en Lavalle.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

La temporada de pista y critérium sumó una nueva jornada emocionante: en Lavalle, sobre un circuito de 850 metros recorrido durante 50 minutos y un sprint final, Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) se consagró ganador de la 9ª fecha, imponiéndose ante rivales de gran nivel en la categoría Élite.

Facundo Ambrossi dominó en Lavalle y sumó un triunfo clave

El representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, Facundo Ambrossi, se mostró sólido durante toda la competencia y remató con potencia en el sprint final para quedarse con la victoria. La carrera, organizada por el club L.C.C.M, se disputó con un gran marco de público y un pelotón competitivo.

Lee además
El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén dominó la prueba de la temporada de pista y se llevó la victoria en la capital mendocina.
polideportivo

Iván Escudero ganó la 8° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza: mirá los resultados
El Seleccionado quiere avanzar en el Mundial Sub 20.
Vamos los pibes

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

El segundo lugar fue para Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén), quien protagonizó una intensa lucha en los últimos metros, mientras que el podio lo completó Federico Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), demostrando el gran momento del equipo godoycruceño.

Resultados completos de la temporada de pista en la categoría Élite

1 Facundo Ambrossi – Municipalidad de Godoy Cruz

2 Iván Escudero – Municipalidad de Guaymallén

3 Federico Ambrossi – Municipalidad de Godoy Cruz

4 Matías Contreras – Municipalidad de Godoy Cruz

5 Ramiro Castro – Municipalidad de Guaymallén

Embed

Con este triunfo, Ambrossi continúa sumando puntos importantes en la temporada de pista y critérium 2025, que sigue recorriendo distintos departamentos de Mendoza y promete definiciones apasionantes en las próximas fechas.

Los ganadores de la temporada de pista

03/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén - Bruno Contreras

10/08/2025 – A.C.M. – Luján de Cuyo - Facundo Ambrossi

17/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén (C. Deportivo Rivadavia) - Camilo Mendoza

24/08/2025 – Casa de Gobierno (Enrique Laverreire) - Facundo Ambrossi

14/09/2025 - Tupungato - Bruno Contreras

21/09/2025 - Guaymallén - Matías Contreras

05/10/2025 - Lavalle - Facundo Ambrossi

Temas
Seguí leyendo

El Deportivo Maipú sueña con el ascenso: ya tiene rival en el Reducido y fecha confirmada

Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

Preocupación en Boca: comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo y mensaje del plantel

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 con Racing en un duelo donde mereció mucho más: se viene el Tomba

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso: confirmado cuándo y dónde se juega

Pacífico gritó campeón otra vez: el Lobo ganó su título 42 y ya sueña con el Regional

Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue en reposo y su regreso al banco es una incógnita

Lo bajaron del auto: por qué Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la F1

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra sumó una unidad (Foto: Prensa CSIR).
punto que vale

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 con Racing en un duelo donde mereció mucho más: se viene el Tomba

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala