Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle

La temporada de pista y critérium sumó una nueva jornada emocionante: en Lavalle, sobre un circuito de 850 metros recorrido durante 50 minutos y un sprint final, Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) se consagró ganador de la 9ª fecha, imponiéndose ante rivales de gran nivel en la categoría Élite.

Facundo Ambrossi dominó en Lavalle y sumó un triunfo clave El representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, Facundo Ambrossi, se mostró sólido durante toda la competencia y remató con potencia en el sprint final para quedarse con la victoria. La carrera, organizada por el club L.C.C.M, se disputó con un gran marco de público y un pelotón competitivo.

El segundo lugar fue para Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén), quien protagonizó una intensa lucha en los últimos metros, mientras que el podio lo completó Federico Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), demostrando el gran momento del equipo godoycruceño.

Resultados completos de la temporada de pista en la categoría Élite 1 Facundo Ambrossi – Municipalidad de Godoy Cruz