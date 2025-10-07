El Deportivo Maipú sueña con el ascenso: ya tiene rival en el Reducido y fecha confirmada

El Club Deportivo Maipú va por el sueño de llegar a la Liga Profesional ante Estudiantes en Caseros.

Por Martín Sebastián Colucci







Con una contundente victoria 3-0 sobre Atlanta, el Club Deportivo Maipú selló su clasificación al Reducido de la Primera Nacional 2025 y aseguró su lugar en la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Alexis Matteo terminó séptimo en la Zona A y buscará seguir avanzando en busca del tan ansiado ascenso.

Reducido El Club Deportivo Maipú jugará ante Estudiantes de Caseros por el Reducido El Deportivo Maipú finalizó la fase regular con 48 puntos, ubicándose en la séptima posición de la Zona A, y por eso deberá visitar a Estudiantes de Caseros en el inicio del Reducido. El duelo se jugará el domingo a las 17.10 en el estadio Ciudad de Caseros, a partido único y con ventaja deportiva para el local en caso de empate.

Embed El conjunto mendocino vuelve a disputar los playoffs tras su histórica campaña 2023, cuando alcanzó la final pero perdió ante Deportivo Riestra. Esta será la tercera participación del Cruzado en el Reducido, luego de las experiencias de 1986 y 2023.

Cómo sigue el camino al ascenso en la Primera Nacional El Reducido de la Primera Nacional reúne a los equipos ubicados entre el 2° y el 8° lugar de cada zona, además del perdedor de la final por el primer ascenso. La primera fase es a partido único, mientras que cuartos, semifinales y final se juegan ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor posicionado en la tabla general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1974938890789089391&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ QUEDARON DEFINIDOS LOS CRUCES DEL REDUCIDO DE LA PRIMERA NACIONAL!



Los enfrentamientos de esta primera ronda serán a partido ÚNICO y el equipo mejor ubicado (por posición en su zona) contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de… pic.twitter.com/iWeQ7emOo8 — Diario Olé (@DiarioOle) October 5, 2025 En caso de que Maipú avance, enfrentará a un rival definido según la ubicación en la clasificación total y podría cruzarse con equipos de gran peso que buscan el segundo ascenso. Además, su participación en la Copa Argentina 2026 ya está garantizada, un premio que refuerza una campaña de consolidación tras un cambio de entrenador en plena temporada.