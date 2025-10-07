El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

El Lobo va por la victoria.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima está a un paso de la Primera División: este sábado 11 de octubre a las 17, el Lobo mendocino jugará la final de la Primera Nacional 2025 ante Deportivo Madryn en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense). La AFA ya confirmó árbitros, operativo de seguridad y el valor de las entradas.

Cuánto salen las entradas para la final entre el Lobo y Deportivo Madryn La AFA informó que las localidades se dividirán entre populares y plateas, con los siguientes valores:

Populares : desde $20.000

Plateas: hasta $35.000 Las entradas se venderán de manera anticipada a través de los canales oficiales de ambos clubes y también habrá un remanente en las boleterías del estadio el día del partido (en el caso del cuadro mendocino aún no hay confirmación de dónde se expenderán los tickets de manera presencial). Se recomienda a los hinchas adquirirlas con tiempo para evitar largas filas y asegurar su lugar. El Club está trabajando en estas horas para ofrecer servicios de transporte a los hinchas y socios.

Cómo llegar: Desde CABA: General Paz → Avenida Cabildo → Roberto Goyeneche → Av. del Libertador

Desde zona norte: Acceso Norte → Av. Maipú

Colectivos: 15, 19, 21, 28, 59, 60, 68, 71, 117, 130, 133, 151, 152, 161, 168, 184, 203, 228, 314, 365, 430

Tren: Belgrano Norte (Estación Aristóbulo del Valle) Todos los detalles del partido decisivo de la Primera Nacional Partido único : si empatan en los 90’, habrá 30’ de alargue y, de persistir la igualdad, penales

Árbitro principal : Nicolás Ramírez

VAR : Héctor Paletta

Hora : 17.00

Lugar: Estadio Ciudad de Vicente López (Platense) El ganador ascenderá a la Liga Profesional 2025 y será campeón de la Primera Nacional. El perdedor ingresará a la segunda fase del Reducido para seguir soñando con el ascenso.