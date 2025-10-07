7 de octubre de 2025
El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se prepara para enfrentar al Deportivo Madryn en la definición de la Primera Nacional de fútbol. Mirá lo que se viene.

El Lobo va por la victoria.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima está a un paso de la Primera División: este sábado 11 de octubre a las 17, el Lobo mendocino jugará la final de la Primera Nacional 2025 ante Deportivo Madryn en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense). La AFA ya confirmó árbitros, operativo de seguridad y el valor de las entradas.

Cuánto salen las entradas para la final entre el Lobo y Deportivo Madryn

La AFA informó que las localidades se dividirán entre populares y plateas, con los siguientes valores:

  • Populares: desde $20.000

  • Plateas: hasta $35.000

Las entradas se venderán de manera anticipada a través de los canales oficiales de ambos clubes y también habrá un remanente en las boleterías del estadio el día del partido (en el caso del cuadro mendocino aún no hay confirmación de dónde se expenderán los tickets de manera presencial). Se recomienda a los hinchas adquirirlas con tiempo para evitar largas filas y asegurar su lugar. El Club está trabajando en estas horas para ofrecer servicios de transporte a los hinchas y socios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1974940590203888051&partner=&hide_thread=false

Todo sobre la cancha de Platense, sede de la final del Lobo y los sureños

El duelo se jugará en el Estadio Ciudad de Vicente López, casa de Platense, un escenario elegido por la AFA por su capacidad y ubicación estratégica para recibir a dos equipos del interior. El estadio tiene lugar para 28.530 espectadores, cuenta con accesos rápidos desde la General Paz y está a metros del Dot Baires Shopping, ideal para quienes lleguen en auto o transporte público.

Cómo llegar:

  • Desde CABA: General PazAvenida CabildoRoberto GoyenecheAv. del Libertador

  • Desde zona norte: Acceso NorteAv. Maipú

  • Colectivos: 15, 19, 21, 28, 59, 60, 68, 71, 117, 130, 133, 151, 152, 161, 168, 184, 203, 228, 314, 365, 430

  • Tren: Belgrano Norte (Estación Aristóbulo del Valle)

Todos los detalles del partido decisivo de la Primera Nacional

  • Partido único: si empatan en los 90’, habrá 30’ de alargue y, de persistir la igualdad, penales

  • Árbitro principal: Nicolás Ramírez

  • VAR: Héctor Paletta

  • Hora: 17.00

  • Lugar: Estadio Ciudad de Vicente López (Platense)

El ganador ascenderá a la Liga Profesional 2025 y será campeón de la Primera Nacional. El perdedor ingresará a la segunda fase del Reducido para seguir soñando con el ascenso.

