El rugby mundial cambia su calendario y Los Pumas enfrentan un nuevo desafío

La llegada de la Nations Cup marcará una revolución en el rugby internacional. El torneo reunirá a 12 potencias mundiales, integrando a los seleccionados del hemisferio norte y sur en un formato competitivo y global. Para Los Pumas, significará un nuevo calendario, menos test matches y el desafío de mantenerse entre la élite del rugby mundial.
Un formato global que une a Europa y el hemisferio sur con Los Pumas
La Nations Cup será bienal y se disputará en las ventanas internacionales de julio y noviembre, con un sistema que combina enfrentamientos dentro de cada conferencia y cruces entre regiones.
Participarán Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia por Europa; mientras que Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina, Fiji y Japón representarán al sur.
El torneo busca ordenar y potenciar los clásicos duelos intercontinentales, evitando sobrecargar el calendario y reduciendo viajes extensos. La fase final se jugará en sede única, con partidos de reposicionamiento y una gran final estilo “mini Mundial”.
El Rugby Championship volverá a jugarse con normalidad en 2027, 2028 y 2029, pero volverá a pausarse en 2030 para dar lugar a otra edición de la Nations Cup y a giras extendidas de All Blacks y Springboks. Este nuevo ciclo busca equilibrar tradición e innovación, ofreciendo un calendario global más integrado.