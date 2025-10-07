7 de octubre de 2025
{}
El rugby mundial cambia su calendario y Los Pumas enfrentan un nuevo desafío

La Nations Cup debutará en 2026 con 12 potencias y un formato global que redefine el rugby internacional. Cómo impactará en Los Pumas y el Rugby Championship.

El rugby internacional se reorganiza con la Nations Cup 2026 y un calendario que transforma a Los Pumas. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La llegada de la Nations Cup marcará una revolución en el rugby internacional. El torneo reunirá a 12 potencias mundiales, integrando a los seleccionados del hemisferio norte y sur en un formato competitivo y global. Para Los Pumas, significará un nuevo calendario, menos test matches y el desafío de mantenerse entre la élite del rugby mundial.

Un formato global que une a Europa y el hemisferio sur con Los Pumas

La Nations Cup será bienal y se disputará en las ventanas internacionales de julio y noviembre, con un sistema que combina enfrentamientos dentro de cada conferencia y cruces entre regiones.

Participarán Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia por Europa; mientras que Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina, Fiji y Japón representarán al sur.

El torneo busca ordenar y potenciar los clásicos duelos intercontinentales, evitando sobrecargar el calendario y reduciendo viajes extensos. La fase final se jugará en sede única, con partidos de reposicionamiento y una gran final estilo “mini Mundial”.

Cómo impacta en Los Pumas y el Rugby Championship

Para Argentina, el nuevo formato implica una reducción de test matches: de los 12 habituales a solo 6 en 2026. Para mantener ritmo competitivo, la UAR ya aseguró tres encuentros en el país durante agosto y septiembre: dos frente a Australia y uno contra Sudáfrica, con sedes aún por definir.

El Rugby Championship volverá a jugarse con normalidad en 2027, 2028 y 2029, pero volverá a pausarse en 2030 para dar lugar a otra edición de la Nations Cup y a giras extendidas de All Blacks y Springboks. Este nuevo ciclo busca equilibrar tradición e innovación, ofreciendo un calendario global más integrado.

