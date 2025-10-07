El rugby mundial cambia su calendario y Los Pumas enfrentan un nuevo desafío

El rugby internacional se reorganiza con la Nations Cup 2026 y un calendario que transforma a Los Pumas.

La llegada de la Nations Cup marcará una revolución en el rugby internacional . El torneo reunirá a 12 potencias mundiales , integrando a los seleccionados del hemisferio norte y sur en un formato competitivo y global. Para Los Pumas , significará un nuevo calendario , menos test matches y el desafío de mantenerse entre la élite del rugby mundial.

La Nations Cup será bienal y se disputará en las ventanas internacionales de julio y noviembre , con un sistema que combina enfrentamientos dentro de cada conferencia y cruces entre regiones.

Duro golpe Los Pumas no pudieron con los Springboks: así fue el duro golpe en el Rugby Championship 2025

Finalizaron cuartos en el torneo Los Pumas se despidieron con una derrota ante el campeón Sudáfrica en el Rugby Championship 2025

El torneo busca ordenar y potenciar los clásicos duelos intercontinentales, evitando sobrecargar el calendario y reduciendo viajes extensos. La fase final se jugará en sede única , con partidos de reposicionamiento y una gran final estilo “mini Mundial”.

Cómo impacta en Los Pumas y el Rugby Championship

Para Argentina, el nuevo formato implica una reducción de test matches: de los 12 habituales a solo 6 en 2026. Para mantener ritmo competitivo, la UAR ya aseguró tres encuentros en el país durante agosto y septiembre: dos frente a Australia y uno contra Sudáfrica, con sedes aún por definir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1975162033726247049&partner=&hide_thread=false El goleador del VISA Macro Rugby Championship 2025



Santiago Carreras, 72 puntos pic.twitter.com/SbAfN1MzDz — Los Pumas (@lospumas) October 6, 2025

El Rugby Championship volverá a jugarse con normalidad en 2027, 2028 y 2029, pero volverá a pausarse en 2030 para dar lugar a otra edición de la Nations Cup y a giras extendidas de All Blacks y Springboks. Este nuevo ciclo busca equilibrar tradición e innovación, ofreciendo un calendario global más integrado.