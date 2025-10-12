Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol

Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina.

Por Sitio Andino Deportes







Lionel Messi regresará a la Selección de fútbol de Argentina en el amistoso de este martes frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami. El capitán, que se perdió el duelo ante Venezuela, volverá a vestir la camiseta albiceleste en el cierre de la gira por Estados Unidos.

La decisión de Lionel Scaloni y los rumores con Inter Miami La ausencia de Messi contra Venezuela había generado especulaciones, ya que el rosarino jugó luego con el Inter Miami en la MLS. Sin embargo, el propio Lionel Scaloni aclaró: “Decidí yo que Leo no juegue”, confirmando que no hubo molestias físicas ni presiones del club estadounidense.

Incluso, Javier Mascherano fue tajante: “Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no está con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso.” Durante el partido ante la Vinotinto, el astro siguió el encuentro desde un palco con su familia, relajado y tomando mate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1977207655208042945&partner=&hide_thread=false ¿REGRESARÁ MESSI A LA SELECCIÓN DE CARA AL PARTIDO VS. PUERTO RICO?



La respuesta de Mascherano sobre la posible vuelta de Leo a la Albiceleste; el amistoso será el martes a las 21:00



@fedesaint pic.twitter.com/Sbs8UcpbvS — Diario Olé (@DiarioOle) October 12, 2025 El calendario de la Selección y lo que se viene para Messi Tras el choque con Puerto Rico, la Argentina tiene programados dos amistosos más antes de cerrar el año: ante Angola en Luanda en noviembre y un tercer rival aún por confirmar. Con el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas asegurado, Scaloni busca aprovechar estos encuentros para probar variantes tácticas, dar minutos a diferentes futbolistas y consolidar el funcionamiento colectivo.

Para Messi, estos partidos significan mantener el ritmo competitivo y reforzar su rol como líder de un plantel que no pierde su ambición. La Albiceleste llega a fin de año como el equipo más regular del continente y con el objetivo de sostener la base rumbo a los grandes desafíos de 2026.