10 de octubre de 2025
La Selección vs Venezuela: hora, TV y formaciones del amistoso que la Scaloneta juega hoy en Miami

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta hoy a Venezuela en Miami, en un nuevo amistoso previo al Mundial 2026. Conocé los detalles.

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el Mundial.

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta hoy, viernes 10 de octubre, a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un nuevo amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026. Desde las 21 (hora argentina), el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir afianzando su juego y probar variantes en una noche que promete espectáculo.

Hora: 21:00 (hora argentina)

Sede: Hard Rock Stadium, Miami

TV: TyC Sports y Telefe

Streaming: TyC Sports Play

La Scaloneta llega invicta tras liderar las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Venezuela, eliminada, atraviesa una etapa de recambio y búsqueda de identidad.

Lionel Messi vuelve a comandar a la Albiceleste

El capitán Lionel Messi será titular en el equipo de Lionel Scaloni, acompañado por Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez en ofensiva.

El cuerpo técnico aprovechará este amistoso y el del lunes ante Puerto Rico para seguir observando jugadores antes de definir la lista definitiva para el Mundial 2026.

La última vez que Argentina enfrentó a Venezuela fue el 4 de septiembre pasado, cuando se impuso 3-0 en el Monumental, con doblete de Messi y tanto de Enzo Fernández.

Posible formación de la Selección de fútbol de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni

Lo que viene para la Selección de fútbol de Argentina

Luego del amistoso de hoy ante Venezuela, la Albiceleste volverá a presentarse el lunes 13 de octubre, ante Puerto Rico, en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami.

En noviembre, el equipo viajará a África y Asia, con amistosos confirmados ante Angola (Luanda) y otro rival por definir en Kerala, India.

La síntesis de la Selección de fútbol de Argentina vs Venezuela

