Regreso histórico: Messi vuelve a India luego de 14 años para un tour solidario

Por Sitio Andino Deportes







Lionel Messi sorprendió al anunciar en sus redes sociales que visitará India en diciembre. El capitán de la selección argentina regresará al país por segunda vez tras 14 años, esta vez con un enfoque solidario, participando en recitales, prácticas de fútbol infantiles y actividades benéficas.

Messi regresa a India tras 14 años: fechas y actividades “Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más”, escribió el astro argentino en sus redes sociales.

La visita, que genera gran expectativa entre millones de fanáticos indios, estará estrictamente controlada, con acceso mediante entradas y bajo un riguroso protocolo de seguridad. La gira abarcará cuatro ciudades: comenzará en Calcuta el 13 de diciembre, seguirá en Ahmedabad y Mumbai, y concluirá en Nueva Delhi el 15 de diciembre, donde se inaugurará un mural de 7,5 metros y la estatua más grande del mundo en su honor.

La última visita de Messi a India Messi estuvo por primera vez en India en septiembre de 2011, cuando debutó como capitán de la selección argentina en un amistoso ante Venezuela en Calcuta, bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

Este año, el recuerdo se repetirá durante la gira de la Albiceleste por Luanda, Angola, y Kerala e India, con partidos programados entre el 10 y el 18 de noviembre. Aún no se confirmaron los rivales ni la participación de Messi en los encuentros. Fuente: TN.