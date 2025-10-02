2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Por varios lugares

Regreso histórico: Messi vuelve a India luego de 14 años para un tour solidario

El astro rosarino anunció en sus redes sociales las fechas y los lugares que visitará en su próxima gira, compartiendo un calendario completo. Millones de fanáticos ya lo esperan.

Regreso histórico: Messi vuelve a India luego de 14 años para un tour solidario

Regreso histórico: Messi vuelve a India luego de 14 años para un tour solidario

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi sorprendió al anunciar en sus redes sociales que visitará India en diciembre. El capitán de la selección argentina regresará al país por segunda vez tras 14 años, esta vez con un enfoque solidario, participando en recitales, prácticas de fútbol infantiles y actividades benéficas.

Messi regresa a India tras 14 años: fechas y actividades

Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más”, escribió el astro argentino en sus redes sociales.

Lee además
Lionel Messi y Suárez brillaron, pero Inter Miami no pudo evitar la derrota en casa. video
golpe al mentón

Inter Miami de Lionel Messi cayó 5-3 ante Chicago Fire ¿Se complica su camino a los playoffs de la MLS?
El mural de Lionel Messi en el Polideporitov de Tunuyán. video
Homenaje al campeón del mundo

Un mural gigante de Lionel Messi revoluciona Tunuyán
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

La visita, que genera gran expectativa entre millones de fanáticos indios, estará estrictamente controlada, con acceso mediante entradas y bajo un riguroso protocolo de seguridad. La gira abarcará cuatro ciudades: comenzará en Calcuta el 13 de diciembre, seguirá en Ahmedabad y Mumbai, y concluirá en Nueva Delhi el 15 de diciembre, donde se inaugurará un mural de 7,5 metros y la estatua más grande del mundo en su honor.

La última visita de Messi a India

Messi estuvo por primera vez en India en septiembre de 2011, cuando debutó como capitán de la selección argentina en un amistoso ante Venezuela en Calcuta, bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

Este año, el recuerdo se repetirá durante la gira de la Albiceleste por Luanda, Angola, y Kerala e India, con partidos programados entre el 10 y el 18 de noviembre. Aún no se confirmaron los rivales ni la participación de Messi en los encuentros.

Fuente: TN.

Temas
Seguí leyendo

Inter Miami goleó 4-0 a New York City con doblete de Messi: mirá el resumen

Inter Miami vs New York City FC ¿Podrá Messi seguir marcando en la MLS 2025 o habrá sorpresa?

¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia

Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli avanzan, Navone quedó eliminado en Shanghái

La polémica camiseta suplente que usaría la Selección en el Mundial 2026 y ya genera rechazo

Alejandro Garnacho habló tras su polémica salida del Manchester United al Chelsea y no perdonó

Juan Román Riquelme fulminó al macrismo en Boca: "Usaron al club para hacer política" y lanzó advertencia

Mundial Sub 20: la Selección argentina goleó a Australia y Diego Placente dejó un fuerte mensaje

LO QUE SE LEE AHORA
¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia
Atento la Lepra

¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Te Puede Interesar

La Cámara Alta reclama al Jefe de Gabinete la aplicación plena de la norma sancionada por el Congreso. video
Congreso nacional

Con apoyo mendocino, el Senado apuntó contra Francos por la Ley de Discapacidad

Por Sitio Andino Política
La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Por Facundo La Rosa
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"

Por Sitio Andino Política