Lionel Messi brilló y dejó a todos sin palabras ¿Podrá Inter Miami pelear el título de la MLS 2025?

El capitán argentino Lionel Messi fue figura con tres asistencias bajo la lluvia en Miami.

Por Sitio Andino Deportes







Con una actuación brillante, Lionel Messi volvió a marcar la diferencia en la MLS y lideró el triunfo de Inter Miami por 4-1 ante New England Revolution. El astro rosarino dio tres asistencias y quedó a solo cinco de alcanzar las 400 en su carrera profesional, en un partido clave rumbo a los Playoffs.

Embed - SERGIO BUSQUETS se DESPIDE. INTER MIAMI RINDE EMOTIVO HOMENAJE tras anunciar su retiro | MLS Lionel Messi guía a Inter Miami con tres asistencias históricas El encuentro comenzó con paridad, pero Inter Miami se adueñó del juego gracias a la conducción de su capitán. A los 32 minutos, Messi filtró un pase perfecto para Tadeo Allende, que abrió el marcador con clase. Antes del descanso, el rosarino recuperó un balón y asistió a Jordi Alba para el 2-0 parcial.

En el complemento, New England Revolution descontó con un potente remate de David Turgeman, pero la reacción duró poco: Messi volvió a aparecer con una asistencia quirúrgica para que Allende firmara el 3-1. Tres minutos después, Alba completó su doblete y selló el 4-1 definitivo bajo la intensa lluvia que acompañó gran parte del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LasV0ces/status/1974816388549112095&partner=&hide_thread=false ¡¡NUNCA VUELVAN A COMPARARLO CON NADIE, POR FAVOR!!



Lionel Messi está a solo ¡¡5 ASISTENCIAS!! de convertirse en el primer futbolista en TODA la historia que llega a las ¡¡400 ASISTENCIAS OFICIALES!! como profesional. pic.twitter.com/4uVP42wWLm — Las Voces (@LasV0ces) October 5, 2025 Récords de Lionel Messi y la ilusión de Inter Miami en la MLS Más allá de la victoria, el partido dejó una nueva marca en la carrera de Messi, que alcanzó 395 asistencias oficiales, quedando a solo cinco de las 400, un registro nunca logrado por otro futbolista. Además, acumula 884 goles y se mantiene como máximo artillero de la temporada de la MLS con 24 tantos y líder en asistencias con 14.

Con este triunfo, Inter Miami llegó a 59 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, a tres de Cincinnati. El equipo de Javier Mascherano recupera confianza y sueña con llegar a la postemporada con su capitán en modo conductor total. Los hinchas ya se ilusionan con ver a Messi pelear un nuevo título en Estados Unidos.