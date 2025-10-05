5 de octubre de 2025
Lionel Messi brilló y dejó a todos sin palabras ¿Podrá Inter Miami pelear el título de la MLS 2025?

El argentino Lionel Messi dio tres asistencias y guió a Inter Miami al 4-1 ante New England Revolution. Repasá lo sucedido.

El capitán argentino Lionel Messi fue figura con tres asistencias bajo la lluvia en Miami. &nbsp;

El capitán argentino Lionel Messi fue figura con tres asistencias bajo la lluvia en Miami.

 

Con una actuación brillante, Lionel Messi volvió a marcar la diferencia en la MLS y lideró el triunfo de Inter Miami por 4-1 ante New England Revolution. El astro rosarino dio tres asistencias y quedó a solo cinco de alcanzar las 400 en su carrera profesional, en un partido clave rumbo a los Playoffs.

Embed - SERGIO BUSQUETS se DESPIDE. INTER MIAMI RINDE EMOTIVO HOMENAJE tras anunciar su retiro | MLS

Lionel Messi guía a Inter Miami con tres asistencias históricas

El encuentro comenzó con paridad, pero Inter Miami se adueñó del juego gracias a la conducción de su capitán. A los 32 minutos, Messi filtró un pase perfecto para Tadeo Allende, que abrió el marcador con clase. Antes del descanso, el rosarino recuperó un balón y asistió a Jordi Alba para el 2-0 parcial.

En el complemento, New England Revolution descontó con un potente remate de David Turgeman, pero la reacción duró poco: Messi volvió a aparecer con una asistencia quirúrgica para que Allende firmara el 3-1. Tres minutos después, Alba completó su doblete y selló el 4-1 definitivo bajo la intensa lluvia que acompañó gran parte del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LasV0ces/status/1974816388549112095&partner=&hide_thread=false

Récords de Lionel Messi y la ilusión de Inter Miami en la MLS

Más allá de la victoria, el partido dejó una nueva marca en la carrera de Messi, que alcanzó 395 asistencias oficiales, quedando a solo cinco de las 400, un registro nunca logrado por otro futbolista. Además, acumula 884 goles y se mantiene como máximo artillero de la temporada de la MLS con 24 tantos y líder en asistencias con 14.

Con este triunfo, Inter Miami llegó a 59 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, a tres de Cincinnati. El equipo de Javier Mascherano recupera confianza y sueña con llegar a la postemporada con su capitán en modo conductor total. Los hinchas ya se ilusionan con ver a Messi pelear un nuevo título en Estados Unidos.

