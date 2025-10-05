Lionel Messi brilló y dejó a todos sin palabras ¿Podrá Inter Miami pelear el título de la MLS 2025?

Con una actuación brillante, Lionel Messi volvió a marcar la diferencia en la MLS y lideró el triunfo de Inter Miami por 4-1 ante New England Revolution. El astro rosarino dio tres asistencias y quedó a solo cinco de alcanzar las 400 en su carrera profesional, en un partido clave rumbo a los Playoffs.
Lionel Messi guía a Inter Miami con tres asistencias históricas
El encuentro comenzó con paridad, pero Inter Miami se adueñó del juego gracias a la conducción de su capitán. A los 32 minutos, Messi filtró un pase perfecto para Tadeo Allende, que abrió el marcador con clase. Antes del descanso, el rosarino recuperó un balón y asistió a Jordi Alba para el 2-0 parcial.
En el complemento, New England Revolution descontó con un potente remate de David Turgeman, pero la reacción duró poco: Messi volvió a aparecer con una asistencia quirúrgica para que Allende firmara el 3-1. Tres minutos después, Alba completó su doblete y selló el 4-1 definitivo bajo la intensa lluvia que acompañó gran parte del partido.
Con este triunfo, Inter Miami llegó a 59 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, a tres de Cincinnati. El equipo de Javier Mascherano recupera confianza y sueña con llegar a la postemporada con su capitán en modo conductor total. Los hinchas ya se ilusionan con ver a Messi pelear un nuevo título en Estados Unidos.