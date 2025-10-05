Francisco Cerúndolo cayó ante Bergs y el Masters 1000 de Shanghai tuvo una fea noticia para los argentinos

Francisco Cerúndolo no pudo ante Bergs y se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 chino.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió una dura derrota frente al belga Zizou Bergs por 7-6 (7-1) y 6-3, y quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Shanghai. Con su caída, ya no quedan singlistas nacionales en el certamen chino, que avanza sin representantes argentinos en el cuadro principal.

Francisco Cerúndolo no aprovechó su chance de avanzar a octavos de final El mayor de los hermanos Cerúndolo, 21° del ranking ATP y 19° cabeza de serie, tenía una buena oportunidad de meterse entre los ocho mejores tras debutar con triunfo ante Adrian Mannarino. Sin embargo, ante un sólido Zizou Bergs, 44° del mundo, no pudo imponer su juego y cayó en dos parciales.

El porteño registró nueve aces y tres dobles faltas, con un 55% de primeros saques y un bajo 47% de puntos ganados con el segundo servicio. Bergs, en cambio, dominó con el 80% de efectividad en el primer saque y aprovechó tres de las once oportunidades de quiebre que generó, imponiéndose en dos horas y diez minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1974821304143433957&partner=&hide_thread=false Francisco Cerúndolo perdió frente a Zizou Bergs por 7-6 (1) y 6-3, y quedó eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.pic.twitter.com/ckCPZzHBUZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 5, 2025 Bergs hizo historia en el tenis y deja sin singlistas a Argentina en Shanghai Para Zizou Bergs, de 26 años y número 44 del ranking, esta victoria representa un salto histórico: llegó tras eliminar al noruego Casper Ruud (12°) y consiguió por primera vez dos triunfos consecutivos frente a jugadores del top 30, lo que lo impulsa al puesto 39° en vivo.

Con la eliminación de Cerúndolo, se cortó la presencia argentina en el cuadro de singles del Masters 1000 chino, donde habían competido seis jugadores. La esperanza albiceleste ahora queda en el dobles, donde Francisco debutó junto al ítalo-argentino Luciano Darderi con victoria y buscarán avanzar a cuartos frente a Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard.