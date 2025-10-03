3 de octubre de 2025
Con solidez, Cerúndolo eliminó a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghái

Con autoridad y buen tenis, Francisco Cerúndolo dejó en el camino a Mannarino y continúa su camino en Shanghái.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) consiguió un gran triunfo en sets corridos ante un rival muy complicado como el francés Adrián Mannarino, para avanzar a la tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghái. La victoria le aseguró al argentino un lugar en la tercera ronda confirmando su buen presente en el circuito.

Cerúndolo, que quiere cerrar la temporada de la mejor manera posible, se impuso por 7-6 (3) y 7-6 (4) luego de dos horas y 23 minutos de juego.

Pese a que por una cuestión de rankings Cerúndolo era el gran favorito a quedarse con este partido, Mannarino se presentaba como una verdadera amenaza, ya que si tiene un buen día puede poner en aprietos a cualquier rival.

El próximo rival de Francisco Cerúndolo

Este partido representó el primer triunfo oficial para Cerúndolo en más de un mes, ya que luego de su victoria en la primera ronda del US Open ante el italiano Luca Nardi, cayó en la siguiente instancia de dicho torneo frente al suizo Leandro Riedi, mientras que en el ATP 500 de Beijing sufrió una sorpresiva derrota en su debut contra el estadounidense Learner Tien.

El rival de Cerúndolo en la tercera ronda será el ganador del partido entre el noruego Casper Ruud (11°) y el belga Zizou Bergs.

