George Russell ganó en Singapur y aprieta la lucha por el título de F1: mirá cómo quedó el campeonato

El británico George Russell dominó el GP de Singapur y se prende en la pelea por el Mundial de Fórmula 1. Repasá lo sucedido.

George Russell brilló en Marina Bay y mete presión en la pelea por el campeonato de Fórmula 1. &nbsp;

El británico George Russell consiguió un triunfo contundente en el Gran Premio de Singapur 2025, liderando de principio a fin con su Mercedes. En un circuito urbano exigente como Marina Bay, el inglés soportó la presión de Max Verstappen y cruzó la meta con autoridad. Con este resultado, se mete de lleno en la pelea por el título mundial de Fórmula 1.

George Russell dominó en Marina Bay y McLaren festejó en constructores

Desde la largada, Russell mantuvo la primera posición pese al ataque inicial de Verstappen. El británico impuso un ritmo sólido y gestionó mejor la degradación de neumáticos que sus rivales. Lando Norris y Oscar Piastri se disputaron el último escalón del podio, con el británico tercero y el australiano cuarto.

El triunfo también marcó un hito para McLaren, que pese a no ganar hoy, celebró el Campeonato de Constructores 2025 a falta de seis fechas, revalidando la corona obtenida en 2024 tras 26 años sin títulos.

Cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 y próxima parada en Austin

Con este resultado, el Mundial de Pilotos quedó ajustado en la cima:

1 Max Verstappen (Red Bull) – 281 pts

2 George Russell (Mercedes) – 259 pts

3 Lando Norris (McLaren) – 248 pts

4 Oscar Piastri (McLaren) – 230 pts

5 Charles Leclerc (Ferrari) – 201 pts

(Verstappen mantiene el liderazgo, pero Russell recortó 25 puntos y se prende en la lucha por el título).

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pego una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

El argentino Franco Colapinto tuvo un comienzo espectacular en el Gran Premio de Singapur 2025: escaló tres puestos en la largada y llegó a pelear por el 12° lugar. Sin embargo, una parada temprana en boxes lo obligó a completar un stint muy largo con neumáticos medios y, sin ritmo al final, cayó hasta el 16° puesto con su Alpine.

Lo que se viene en la Fórmula 1

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas (Austin, Texas), el 19 de octubre de 2025, donde el campeonato promete seguir al rojo vivo.

Temas
