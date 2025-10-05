George Russell ganó en Singapur y aprieta la lucha por el título de F1: mirá cómo quedó el campeonato

El británico George Russell consiguió un triunfo contundente en el Gran Premio de Singapur 2025, liderando de principio a fin con su Mercedes. En un circuito urbano exigente como Marina Bay, el inglés soportó la presión de Max Verstappen y cruzó la meta con autoridad. Con este resultado, se mete de lleno en la pelea por el título mundial de Fórmula 1.
George Russell dominó en Marina Bay y McLaren festejó en constructores
Desde la largada, Russell mantuvo la primera posición pese al ataque inicial de Verstappen. El británico impuso un ritmo sólido y gestionó mejor la degradación de neumáticos que sus rivales. Lando Norris y Oscar Piastri se disputaron el último escalón del podio, con el británico tercero y el australiano cuarto.
El triunfo también marcó un hito para McLaren, que pese a no ganar hoy, celebró el Campeonato de Constructores 2025 a falta de seis fechas, revalidando la corona obtenida en 2024 tras 26 años sin títulos.
Cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 y próxima parada en Austin
Con este resultado, el Mundial de Pilotos quedó ajustado en la cima:
1 Max Verstappen (Red Bull) – 281 pts
2 George Russell (Mercedes) – 259 pts
3 Lando Norris (McLaren) – 248 pts
4 Oscar Piastri (McLaren) – 230 pts
5 Charles Leclerc (Ferrari) – 201 pts
(Verstappen mantiene el liderazgo, pero Russell recortó 25 puntos y se prende en la lucha por el título).
