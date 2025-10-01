Inter Miami de Lionel Messi cayó 5-3 ante Chicago Fire ¿Se complica su camino a los playoffs de la MLS?

El Inter Miami CF de Lionel Messi sufrió un duro golpe al caer 5-3 ante Chicago Fire en el Chase Stadium , por la fecha 31 de la Major League Soccer . Pese a los goles de Tomás Avilés y un doblete de Luis Suárez , el equipo de Javier Mascherano no logró mantener la tercera posición con tranquilidad.

El encuentro comenzó con un aviso de la visita a los 9 minutos: Jonathan Bamba exigió a Oscar Ustari, quien respondió con una buena tapada. Sin embargo, el primer golpe llegó a los 10’, cuando Dje Davilla ganó de cabeza y puso el 1-0 para Chicago Fire.

El local, que venía de golear en la fecha anterior , intentó reaccionar con una combinación entre Messi y Luis Suárez , pero el uruguayo remató desviado. A los 20’, el astro argentino buscó sorprender de tiro libre, aunque el arquero Christopher Brady se quedó con el balón. Chicago aprovechó un descuido defensivo y Jonathan Dean aumentó la ventaja a los 30’.

Inter Miami logró descontar a los 38’, tras un córner de Messi que terminó con Tomás Avilés empujando la pelota al gol. Sin embargo, antes del descanso Romenighe Kouame marcó el 3-1 para la visita con un remate bajo que dejó sin reacción a Ustari.

Lionel Messi y Suárez anotaron, pero no alcanzó para evitar la derrota

En el complemento, el local salió decidido a remontar. Primero, Messi y Tadeo Allende estrellaron dos remates consecutivos en el poste. A los 56’ (11 del ST), Baltasar Rodríguez asistió a “Lucho” Suárez, que definió cruzado para el 3-2. Minutos después, Messi probó desde lejos y su disparo se fue apenas ancho.

A los 73’ (28 del ST), Suárez volvió a aparecer con un remate preciso al segundo palo para igualar el marcador y desatar la ilusión del público. Sin embargo, la alegría duró poco: Justin Reynolds empujó un centro al 80’ y Brian Gutiérrez sentenció el 5-3 con un golazo desde afuera del área a los 83’.

Con este resultado, Inter Miami queda con 56 puntos en la Conferencia Este, aún en la tercera posición, pero sin margen de error. Chicago Fire, con 52 unidades, se mantiene noveno en zona de play-in y sueña con la clasificación.

Lo que se viene para el Inter Miami CF

En la próxima fecha, el conjunto de Messi y Suárez recibirá a New England Revolution el sábado 4 de octubre a las 20:30, mientras que Chicago Fire será local de Toronto FC el mismo día a las 21:30.