Se presenta el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS: hora y dónde verlo

Lionel Messi vuelve a la acción con Inter Miami frente a Atlanta United en la MLS.

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe este sábado a Atlanta United en el Chase Stadium , por una nueva fecha de la MLS 2025 . El duelo se jugará desde las 20.30 de Argentina y será transmitido en vivo por Apple TV , en lo que promete ser un cruce clave para el equipo de Javier Mascherano .

Luego de no disputar el último amistoso con la Selección Argentina, Lionel Messi fue liberado para reincorporarse a su club y estará disponible para el choque ante Atlanta United . El conjunto de Javier Mascherano busca cerrar de la mejor manera la fase de grupos de la Major League Soccer , tras un andar irregular en las últimas jornadas.

En la previa, la expectativa se centra en ver cómo se asociará Messi con Luis Suárez y Rodrigo De Paul , dos viejos conocidos que completan un ataque de lujo.

Inter Miami: Ríos Novo; Alba, Allen, Falcón, Fray; Busquets, Rodríguez, De Paul, Allende; Messi y Suárez.

Atlanta United: Hibbert; Amador, Hernández, Mihaj, Berrocal, Gregersen; Almirón, Alzate, Slisz, Thiare; Miranchuk.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Atlanta United en la MLS

El encuentro entre Inter Miami y Atlanta United por la MLS 2025 será transmitido exclusivamente por Apple TV, plataforma que posee los derechos oficiales de la Major League Soccer y la Leagues Cup. Para acceder, los usuarios deben suscribirse al servicio de streaming, aunque la empresa ofrece períodos de prueba gratuitos y diferentes planes de acceso.

El servicio garantiza la posibilidad de seguir todos los partidos de Messi y del equipo rosa, una de las grandes atracciones del fútbol mundial en este 2025.