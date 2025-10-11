Se presenta el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS: hora y dónde verlo

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe este sábado a Atlanta United en el Chase Stadium, por una nueva fecha de la MLS 2025. El duelo se jugará desde las 20.30 de Argentina y será transmitido en vivo por Apple TV, en lo que promete ser un cruce clave para el equipo de Javier Mascherano.
Lionel Messi vuelve a jugar en la MLS con Inter Miami
Cómo ver en vivo Inter Miami vs Atlanta United en la MLS
El encuentro entre Inter Miami y Atlanta United por la MLS 2025 será transmitido exclusivamente por Apple TV, plataforma que posee los derechos oficiales de la Major League Soccer y la Leagues Cup. Para acceder, los usuarios deben suscribirse al servicio de streaming, aunque la empresa ofrece períodos de prueba gratuitos y diferentes planes de acceso.
El servicio garantiza la posibilidad de seguir todos los partidos de Messi y del equipo rosa, una de las grandes atracciones del fútbol mundial en este 2025.