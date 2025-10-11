11 de octubre de 2025
Se presenta el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS: hora y dónde verlo

El Inter Miami CF de Lionel Messi enfrenta a Atlanta United en la MLS 2025. Enterate la hora, formaciones y cómo ver el partido en vivo por Apple TV.

El Inter Miami CF de Lionel Messi recibe este sábado a Atlanta United en el Chase Stadium, por una nueva fecha de la MLS 2025. El duelo se jugará desde las 20.30 de Argentina y será transmitido en vivo por Apple TV, en lo que promete ser un cruce clave para el equipo de Javier Mascherano.

En la previa, la expectativa se centra en ver cómo se asociará Messi con Luis Suárez y Rodrigo De Paul, dos viejos conocidos que completan un ataque de lujo.

Formaciones probables:

  • Inter Miami: Ríos Novo; Alba, Allen, Falcón, Fray; Busquets, Rodríguez, De Paul, Allende; Messi y Suárez.

  • Atlanta United: Hibbert; Amador, Hernández, Mihaj, Berrocal, Gregersen; Almirón, Alzate, Slisz, Thiare; Miranchuk.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Atlanta United en la MLS

El encuentro entre Inter Miami y Atlanta United por la MLS 2025 será transmitido exclusivamente por Apple TV, plataforma que posee los derechos oficiales de la Major League Soccer y la Leagues Cup. Para acceder, los usuarios deben suscribirse al servicio de streaming, aunque la empresa ofrece períodos de prueba gratuitos y diferentes planes de acceso.

El servicio garantiza la posibilidad de seguir todos los partidos de Messi y del equipo rosa, una de las grandes atracciones del fútbol mundial en este 2025.

