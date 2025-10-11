Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

Este octubre arranca una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025. La expectativa es alta y muchos se preguntan cuándo comienza el reality. En esta nota, te contamos la fecha de estreno, el horario y todos los detalles que debés saber.
Este octubre arranca una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025. La expectativa es alta y muchos se preguntan cuándo comienza el reality. En esta nota, te contamos la fecha de estreno, el horario y todos los detalles que debés saber.
Telefe ya puso fecha y hora para el regreso de uno de sus más grandes éxitos: MasterChef Celebrity volverá a la pantalla el lunes 13 de octubre a las 22:00, ocupando el espacio que hasta ahora tenía el reality de La Voz Argentina.
Wanda Nara repetirá su rol como conductora, luego de una primera experiencia que dejó mucho que hablar entre los fanáticos. Esta vez, volverá a estar al frente del programa acompañando a los 24 famosos que se animarán a cocinar bajo presión.
El trío de jurados sigue más firme que nunca: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui estarán nuevamente evaluando cada plato con exigencia y humor, marcando el rumbo de la competencia y definiendo quién sigue y quién se despide en cada gala.
A continuación, te compartimos quiénes son las celebridades que se pondrán el delantal en esta nueva edición:
