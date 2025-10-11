11 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

MasterChef Celebrity 2025 llega este octubre con nuevos famosos y desafíos. Enterate cuándo empieza oficialmente el reality y todos los detalles en esta nota.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este octubre arranca una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025. La expectativa es alta y muchos se preguntan cuándo comienza el reality. En esta nota, te contamos la fecha de estreno, el horario y todos los detalles que debés saber.

Masterchef Celebrity
MasterChef Celebrity Argentina 2025: cuándo arranca la nueva temporada

MasterChef Celebrity Argentina 2025: cuándo arranca la nueva temporada

Todo sobre el estreno de MasterChef Celebrity Argentina 2025

Telefe ya puso fecha y hora para el regreso de uno de sus más grandes éxitos: MasterChef Celebrity volverá a la pantalla el lunes 13 de octubre a las 22:00, ocupando el espacio que hasta ahora tenía el reality de La Voz Argentina.

Lee además
Fuerte escrache a Marina Calabró: qué hizo y por qué generó tanta polémica
Las redes explotaron

Fuerte escrache a Marina Calabró: qué hizo y por qué generó tanta polémica
Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título
Se viene la gran final

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

Wanda Nara repetirá su rol como conductora, luego de una primera experiencia que dejó mucho que hablar entre los fanáticos. Esta vez, volverá a estar al frente del programa acompañando a los 24 famosos que se animarán a cocinar bajo presión.

El trío de jurados sigue más firme que nunca: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui estarán nuevamente evaluando cada plato con exigencia y humor, marcando el rumbo de la competencia y definiendo quién sigue y quién se despide en cada gala.

A continuación, te compartimos quiénes son las celebridades que se pondrán el delantal en esta nueva edición:

  • Pablo Lescano
  • Evangelina Anderson
  • Alex Pelao
  • Valentina Cervantes
  • Luis Ventura
  • Sofi Martínez
  • La Joaqui
  • Diego “Peque” Schwartzman
  • Momi Giardina
  • Selva Pérez
  • Maxi López
  • Esteban Mirol
  • Emilia Attias
  • Andy Chango
  • Susana Roccasalvo
  • Jorge “Roña” Castro
  • Ian Lucas
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Marixa Balli
  • Eugenia Tobal
  • Agustín “Cachete” Sierra
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Chino Leunis
  • Julia Calvo
  • Sofía “La Reini” Gonet / TN

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

Tras 28 días internado, Thiago Medina recibió el alta médica

Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025

Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025

Confirman quién será el telonero de Oasis en sus shows en Argentina

Qué premios obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025

El Team Miranda! y Soledad ya tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina: quiénes son

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Fuerte escrache a Marina Calabró: qué hizo y por qué generó tanta polémica
Las redes explotaron

Fuerte escrache a Marina Calabró: qué hizo y por qué generó tanta polémica

Las Más Leídas

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título
Se viene la gran final

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

Milei y las autoridades de Sur Energy se reunieron y confirmaron la inversión en La Patagonia.
Polo de IA en Argentina

OpenAI anunció inversión récord en la Patagonia para crear un mega centro de inteligencia artificial

Festival del Lomo este feriado en Godoy Cruz.
Concurso con identidad mendocina

Lomo, cerveza y música: así se vive el festival más sabroso de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina.
Vitivinicultura

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

Por Juan Pablo Strappazzon
El Atletismo local tiene a grandes referentes.
polideportivo

Atletismo mendocino hoy: quiénes mandan en pista y montaña, por qué crecen y qué falta para explotar

Por Martín Sebastián Colucci