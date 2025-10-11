Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado 11 de octubre en Mendoza

El Zonda volvería a presentarse en la provincia de Mendoza este sábado.

El paso del viento Zonda del viernes podría repetirse este sábado 11 de octubre , aunque con menor intensidad y en una zona más acotada . Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza . El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos.

El reporte del organismo provincial anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y ventosa , con descenso de la temperatura.

También se esperan tormentas aisladas en las regiones centro y sur durante la mañana , y nevadas en cordillera, principalmente en el sector sur.

La temperatura promedio en el llano será de 22 grados centígrados en su máxima (con picos de 29°C en algunas regiones); y de 13°C en su mínima; alcanzando los 5°C en el Sur y el Valle de Uco.

Está previsto el ingreso de un frente frío, con viento sur importante, desde la madrugada. La intensidad será de leve a moderada, y se intensificará desde las 7 en la zona Sur, con velocidades que irán de los 55 a los 60 kilómetros por hora.

A las 8.30, aproximadamente, el fenómeno alcanzaría las zonas Norte, Este y el Gran Mendoza, persistiendo hasta la medianoche.

En cuanto al viento Zonda, llegará de forma leve desde las 4 en precordillera, acentuándose a las 10 en Malargüe, el valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, hasta las 18.

En Alta Montaña, se anticipa mal tiempo desde las en el sector sur, con nevadas moderadas hasta las 14. A partir de entonces, mejorarán las condiciones.

