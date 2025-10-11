Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado 11 de octubre en Mendoza

El paso del viento Zonda del viernes podría repetirse este sábado 11 de octubre, aunque con menor intensidad y en una zona más acotada. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos.
El reporte del organismo provincial anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y ventosa, con descenso de la temperatura.
Imagen de WhatsApp 2025-10-11 a las 08.33.43_53794b48
También se esperan tormentas aisladas en las regiones centro y sur durante la mañana, y nevadas en cordillera, principalmente en el sector sur.
La temperatura promedio en el llano será de 22 grados centígrados en su máxima (con picos de 29°C en algunas regiones); y de 13°C en su mínima; alcanzando los 5°C en el Sur y el Valle de Uco.
Viento Sur y viento Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará
Está previsto el ingreso de un frente frío, con viento sur importante, desde la madrugada. La intensidad será de leve a moderada, y se intensificará desde las 7 en la zona Sur, con velocidades que irán de los 55 a los 60 kilómetros por hora.
A las 8.30, aproximadamente, el fenómeno alcanzaría las zonas Norte, Este y el Gran Mendoza, persistiendo hasta la medianoche.
En cuanto al viento Zonda, llegará de forma leve desde las 4 en precordillera, acentuándose a las 10 en Malargüe, el valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, hasta las 18.
En Alta Montaña, se anticipa mal tiempo desde las en el sector sur, con nevadas moderadas hasta las 14. A partir de entonces, mejorarán las condiciones.
El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza
Domingo 12 de octubre: se espera tiempo bueno, con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Respecto al Zonda, llegaría de forma leve solo en la zona precordillerana, desde las 13 y hasta las 18. En el resto de la provincia, viento calmo. Máxima: 25°C | Mínima: 10°C.
Lunes 13 de octubre: tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 7°C.
Martes 14 de octubre: tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 11°C.