Gimnasia y Esgrima ascendió y esto dijeron los protagonistas de un Lobo más que feliz

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió una página dorada en su historia: en la cancha de Platense, el Lobo venció a Deportivo Madryn en una final apasionante y consiguió el tan ansiado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El partido fue duro, con muchas fricciones y polémicas.
Al equipo mendocino le anularon dos goles (Imanol González y Nicolás Romano), mientras que Luis Silba puso en ventaja a los chubutenses a los 33’ del complemento. Pero en el descuento apareció un penal que Facundo Lencioni cambió por gol, desatando la fiesta de una hinchada que tiñó todo con papelitos, humo y banderas blanquinegras.
Embed - ¡EL LOBO ES DE PRIMERA! Gimnasia 1 (3)-(0) 1 Deportivo Madryn
El tiempo suplementario mostró a un Gimnasia más decidido, con los cambios de Ariel Broggi que le dieron aire fresco al equipo. En el primer tiempo extra, el Lobo buscó con la camiseta y el corazón, mientras Madryn se dedicó a cuidar el empate. En el segundo, el cansancio se hizo sentir y no hubo emociones, dejando la definición en manos de los penales, donde la tensión alcanzó su punto máximo.
En la tanda decisiva, emergió la figura de Jorge Rigamonti, que atajò un remate clave y vio cómo otro disparo de Madryn se estrellaba en el travesaño. Con una ejecución perfecta desde los doce pasos, el Lobo se impuso 3-0 en los penales y logró la revancha tras la final perdida en 2024 ante San Martín de San Juan. El grito fue de gloria, desahogo y orgullo mendocino: Gimnasia volvió a rugir y ya es de Primera.
Gimnasia vs Deportivo Madryn
Merecido triunfo del Lobo.
