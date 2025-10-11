Gimnasia y Esgrima ascendió y esto dijeron los protagonistas de un Lobo más que feliz

El Lobo fue más.

¡ACÁ ESTÁ EL CAMPEÓN!



Gimnasia (M) le ganó la final a Dep. Madryn y jugará en la máxima categoría del fútbol argentino en la próxima temporada. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/3ifw3COvNG — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025 Al equipo mendocino le anularon dos goles (Imanol González y Nicolás Romano), mientras que Luis Silba puso en ventaja a los chubutenses a los 33’ del complemento. Pero en el descuento apareció un penal que Facundo Lencioni cambió por gol, desatando la fiesta de una hinchada que tiñó todo con papelitos, humo y banderas blanquinegras.

Embed - ¡EL LOBO ES DE PRIMERA! Gimnasia 1 (3)-(0) 1 Deportivo Madryn El tiempo suplementario mostró a un Gimnasia más decidido, con los cambios de Ariel Broggi que le dieron aire fresco al equipo. En el primer tiempo extra, el Lobo buscó con la camiseta y el corazón, mientras Madryn se dedicó a cuidar el empate. En el segundo, el cansancio se hizo sentir y no hubo emociones, dejando la definición en manos de los penales, donde la tensión alcanzó su punto máximo.

En la tanda decisiva, emergió la figura de Jorge Rigamonti, que atajò un remate clave y vio cómo otro disparo de Madryn se estrellaba en el travesaño. Con una ejecución perfecta desde los doce pasos, el Lobo se impuso 3-0 en los penales y logró la revancha tras la final perdida en 2024 ante San Martín de San Juan. El grito fue de gloria, desahogo y orgullo mendocino: Gimnasia volvió a rugir y ya es de Primera.

La palabra de los jugadores del Lobo tras ganar la final de la Primera Nacional

"LE DIJE A LOS CHICOS QUE IBAMOS A IR A PENALES Y QUE IBA A SER LA FIGURA"

Tras el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino, Rigamonti se refirió a la tanda de penales y al duro año que sufrió en lo personal.



"COMO DIRÍA MIGUEL: LA GLORIA NO TIENE PRECIO"

Tras el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino, Broggi habló sobre el triunfo del Lobo Mendocino y recordó a Miguel Ángel Russo.



ARRIBA ESA COPA! GIMNASIA DE MENDOZA CAMPEÓN DE LA PRIMERA NACIONAL 2025