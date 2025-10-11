11 de octubre de 2025
Sitio Andino
Control natural de plagas

Ni citronela ni lavanda: la planta que realmente elimina los mosquitos

En el mundo de la jardinería, hay plantas que no sólo decoran sino que protegen. Descubrí cuál es la más eficaz para mantener lejos a los mosquitos.

 Por Analía Martín

En la jardinería, no todas las plantas sirven únicamente para embellecer el hogar; algunas también actúan como repelentes naturales de insectos. Entre ellas, una destaca por su efectividad para mantener alejados a los mosquitos: el laurel, una especie aromática cuyas hojas liberan compuestos que crean una barrera natural contra estas plagas.

Jardinería y plantas que protegen el hogar

La jardinería puede ser una aliada fundamental no sólo para el bienestar estético del hogar, sino también para la salud y el confort cotidiano. Los mosquitos no solo resultan molestos, sino que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o la fiebre chikungunya. Por eso, tener una planta que los aleje de forma natural es una alternativa segura y ecológica.

Si bien especies como la citronela, la albahaca o la lavanda son conocidas por su aroma repelente, el laurel (Laurus nobilis) se posiciona como una opción más potente y duradera. Su aroma intenso y los aceites esenciales que contiene actúan como un escudo natural, ideal para patios, balcones o jardines mendocinos donde el calor favorece la presencia de insectos.

planta antimosquitos, jardinería.png
El laurel: una planta poderosa contra los mosquitos

El secreto del laurel está en sus aceites esenciales, especialmente el eucalipto de limón. Investigaciones internacionales han demostrado que este componente puede ofrecer más del 90 % de protección frente a los mosquitos durante varias horas. Su eficacia se mantiene incluso al aire libre, convirtiéndolo en un aliado ideal para quienes disfrutan del jardín en las noches de verano.

Además, el laurel tiene un crecimiento sencillo en climas secos y templados, como los de Mendoza. Puede cultivarse tanto en maceta como directamente en el suelo, requiriendo poca agua y abundante sol, lo que lo hace perfecto para jardines domésticos o terrazas urbanas.

Sus hojas frescas o secas pueden colocarse cerca de las ventanas, puertas o zonas de descanso. El aroma liberado actúa como repelente sin necesidad de productos químicos, cuidando tanto la salud familiar como la biodiversidad del entorno.

Laurel, planta, jardinería
Cómo preparar un repelente casero con hojas de laurel

Para potenciar su efecto, es posible elaborar un repelente natural casero a base de hojas de laurel. La receta es sencilla:

  • Hervir 300 gramos de hojas de laurel por cada litro de agua.
  • Mantener la cocción a fuego lento durante unos 30 minutos para liberar los aceites esenciales.
  • Dejar enfriar, colar y verter en un pulverizador.
  • Aplicar sobre la piel o en las superficies del hogar.

Este preparado es seguro, económico y totalmente natural, con un efecto que puede durar hasta seis horas. También se puede reforzar con unas gotas de aceite esencial de eucalipto o citronela para un aroma más intenso. De esta manera, el laurel se consolida como una planta esencial para quienes buscan unir jardinería y bienestar.

