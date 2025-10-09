9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Bienestar natural

Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

En el mundo de la jardinería, algunas plantas no sólo embellecen el hogar sino que también ayudan a cuidar el sistema digestivo de forma natural y sencilla.

Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

 Por Analía Martín

Las plantas aromáticas son aliadas valiosas en cualquier jardín mendocino. No sólo aportan perfume y verdor, sino que también pueden ser un verdadero botiquín natural. Entre ellas, hay cinco especies que destacan por sus propiedades digestivas, su fácil cultivo y su versatilidad en la cocina y en la medicina natural.

El interés por la jardinería doméstica crece cada vez más entre quienes buscan bienestar natural y sustentable. Cuidar y cosechar nuestras propias plantas aromáticas permite disfrutar de sus beneficios digestivos frescos y sin aditivos. Desde la clásica menta hasta el reconfortante comino, estas especies son fáciles de mantener en macetas o pequeños canteros, incluso en climas como el de Mendoza, donde el sol y la buena ventilación favorecen su desarrollo.

Lee además
Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar
Belleza natural en casa

Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar
Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante
Enredaderas nativas

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante
Sistema digestivo
La jardiner&iacute;a dom&eacute;stica adem&aacute;s de adornar, puede ser fuente de alivio para afecciones al sistema digestivo

La jardinería doméstica además de adornar, puede ser fuente de alivio para afecciones al sistema digestivo

Menta: frescura y alivio

La menta (Mentha piperita) es una de las plantas más utilizadas para aliviar la hinchazón y los gases. Su componente activo, el mentol, relaja los músculos del tracto gastrointestinal y aporta sensación de frescura. Puede cultivarse fácilmente en semisombra y requiere riego moderado, evitando el encharcamiento. Ideal para infusiones o para aromatizar comidas, es una opción práctica y decorativa para cualquier jardín.

Manzanilla: la planta tradicional del bienestar

La manzanilla (Matricaria chamomilla) es una flor clásica en el mundo de la jardinería medicinal. Su infusión es conocida por calmar el estómago y reducir la acidez. Crece bien en zonas soleadas y suelos ligeros, lo que la hace perfecta para el clima mendocino. Además, atrae polinizadores como abejas y mariposas, embelleciendo el jardín mientras ofrece un té relajante y digestivo.

Hinojo y comino: semillas que ayudan desde el jardín

El hinojo (Foeniculum vulgare) y el comino (Cuminum cyminum) son dos especies que, además de aromatizar las comidas, favorecen la digestión y reducen la hinchazón. El hinojo puede alcanzar más de un metro de altura y necesita pleno sol, mientras que el comino, de ciclo anual, prospera en suelos sueltos y bien drenados. Ambas plantas son ideales para quienes desean combinar sabor, salud y estética en su huerta casera.

menta, manzanilla, hinojo, comino y kummel, plantas, jardinería
jardiner&iacute;a y plantas medicinales | Menta, manzanilla, hinojo, comino y kummel

jardinería y plantas medicinales | Menta, manzanilla, hinojo, comino y kummel

Alcaravea o kummel: energía digestiva y aroma exótico

Menos conocida pero igual de efectiva, la alcaravea (Trachyspermum ammi) —también llamada ajwain— es popular en la cocina india por su efecto estimulante sobre las enzimas digestivas. Su cultivo requiere sol directo y riego escaso, condiciones fáciles de conseguir en patios y terrazas mendocinas. Sus pequeñas semillas aportan un toque aromático y beneficios comprobados para el bienestar intestinal.

Cultivar estas cinco plantas no requiere experiencia previa ni grandes espacios. Menta, manzanilla, hinojo, comino y alcaravea pueden crecer en macetas o canteros y ofrecer una alternativa natural para cuidar la salud digestiva. Además de embellecer el entorno, la jardinería doméstica invita a reconectar con la naturaleza y a transformar pequeños hábitos en una fuente diaria de bienestar./Infobae

Temas
Seguí leyendo

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas?

Jardinería en Mendoza: qué flores y vegetales sembrar en octubre

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?

Jardinería: por qué los expertos desaconsejan cultivar hortensias

Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Cómo prepararte para adoptar un gato como tu primera mascota

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre en Mendoza.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense
Geopolitíca y economía

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Por Marcelo López Álvarez
Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre
el clima

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

Por Sitio Andino Sociedad