Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

Las plantas aromáticas son aliadas valiosas en cualquier jardín mendocino. No sólo aportan perfume y verdor, sino que también pueden ser un verdadero botiquín natural. Entre ellas, hay cinco especies que destacan por sus propiedades digestivas, su fácil cultivo y su versatilidad en la cocina y en la medicina natural.

El interés por la jardinería doméstica crece cada vez más entre quienes buscan bienestar natural y sustentable. Cuidar y cosechar nuestras propias plantas aromáticas permite disfrutar de sus beneficios digestivos frescos y sin aditivos. Desde la clásica menta hasta el reconfortante comino , estas especies son fáciles de mantener en macetas o pequeños canteros, incluso en climas como el de Mendoza, donde el sol y la buena ventilación favorecen su desarrollo.

La menta (Mentha piperita) es una de las plantas más utilizadas para aliviar la hinchazón y los gases. Su componente activo, el mentol, relaja los músculos del tracto gastrointestinal y aporta sensación de frescura. Puede cultivarse fácilmente en semisombra y requiere riego moderado, evitando el encharcamiento. Ideal para infusiones o para aromatizar comidas, es una opción práctica y decorativa para cualquier jardín.

La manzanilla (Matricaria chamomilla) es una flor clásica en el mundo de la jardinería medicinal . Su infusión es conocida por calmar el estómago y reducir la acidez . Crece bien en zonas soleadas y suelos ligeros, lo que la hace perfecta para el clima mendocino. Además, atrae polinizadores como abejas y mariposas, embelleciendo el jardín mientras ofrece un té relajante y digestivo.

Hinojo y comino: semillas que ayudan desde el jardín

El hinojo (Foeniculum vulgare) y el comino (Cuminum cyminum) son dos especies que, además de aromatizar las comidas, favorecen la digestión y reducen la hinchazón. El hinojo puede alcanzar más de un metro de altura y necesita pleno sol, mientras que el comino, de ciclo anual, prospera en suelos sueltos y bien drenados. Ambas plantas son ideales para quienes desean combinar sabor, salud y estética en su huerta casera.

menta, manzanilla, hinojo, comino y kummel, plantas, jardinería jardinería y plantas medicinales | Menta, manzanilla, hinojo, comino y kummel

Alcaravea o kummel: energía digestiva y aroma exótico

Menos conocida pero igual de efectiva, la alcaravea (Trachyspermum ammi) —también llamada ajwain— es popular en la cocina india por su efecto estimulante sobre las enzimas digestivas. Su cultivo requiere sol directo y riego escaso, condiciones fáciles de conseguir en patios y terrazas mendocinas. Sus pequeñas semillas aportan un toque aromático y beneficios comprobados para el bienestar intestinal.

Cultivar estas cinco plantas no requiere experiencia previa ni grandes espacios. Menta, manzanilla, hinojo, comino y alcaravea pueden crecer en macetas o canteros y ofrecer una alternativa natural para cuidar la salud digestiva. Además de embellecer el entorno, la jardinería doméstica invita a reconectar con la naturaleza y a transformar pequeños hábitos en una fuente diaria de bienestar./Infobae