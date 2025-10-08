Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar

En el mundo de la jardinería , el lirio de paz (Spathiphyllum) se ha convertido en una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su aporte al bienestar del hogar. No sólo destaca por su elegancia y sus flores blancas, sino también por sus beneficios comprobados para la salud y su fácil mantenimiento, ideal para hogares mendocinos.

Tener un lirio de paz en casa mejora notablemente la calidad del aire . Estudios de la NASA demostraron que esta planta puede eliminar del ambiente compuestos tóxicos como el benceno, el formaldehído o el amoníaco. Gracias a esa capacidad depuradora, se convierte en una aliada perfecta para quienes buscan ambientes más saludables y naturales dentro del hogar.

Además, el lirio de paz ayuda a reducir el estrés y fomentar la relajación . Su follaje verde brillante y sus flores blancas evocan calma, equilibrio y pureza. Muchos aficionados a la jardinería en Mendoza afirman que esta especie genera una sensación de frescura en los ambientes cerrados, ideal para oficinas o dormitorios. Y como si fuera poco, al mejorar la calidad del aire y reducir el estrés, también favorece el descanso y el sueño reparador .

Cuidar un lirio de paz es más sencillo de lo que parece. Es una planta resistente y adaptable , que se desarrolla bien en interiores luminosos pero sin sol directo. La temperatura ideal oscila entre los 18 y 25 grados , condiciones muy comunes en buena parte del año en Mendoza.

La planta cuna de moisés o lirio de la paz, es ideal para quienes se estan iniciando en la jardinería

En cuanto al riego, la clave está en la moderación: debe hacerse cuando el sustrato esté seco al tacto, evitando los excesos de agua que pueden provocar pudrición de raíces. Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental, algo que esta especie, originaria de las selvas tropicales, agradece mucho.

También conviene limpiar sus hojas periódicamente con un paño húmedo para retirar el polvo y mantener su brillo característico. En primavera y verano, podés fertilizar cada 15 días con un abono líquido diluido, lo que estimula su floración y fortalece el follaje.

Cómo trasplantar y mantener su crecimiento

Cada dos o tres años, el lirio de paz necesita un trasplante a una maceta más amplia. Esto le permite seguir creciendo con fuerza y favorecer la aparición de nuevas flores. Se recomienda usar un sustrato rico en materia orgánica mezclado con perlita o arena para mejorar el drenaje.

cuna de moisés, fertilizante.png Jardinería | Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental

El paso a paso es simple:

Elegí una maceta con orificios de drenaje.

Colocá una capa de sustrato aireado.

Extraé la planta con cuidado, sin dañar sus raíces.

Ubicala en el nuevo recipiente y rellená con más sustrato.

Presioná suavemente y regá para asentar la tierra.

Las plantas de lirio de paz, o cuna de moisés, también agradecen la poda ligera. Retirá las hojas amarillas o marchitas para promover brotes nuevos y mantener su aspecto fresco y saludable. El lirio de paz es una de esas plantas imprescindibles para quienes disfrutan de la jardinería doméstica. Aporta belleza, armonía y salud al hogar con un mantenimiento mínimo./El Mundo.