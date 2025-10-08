Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar

En el mundo de la jardinería, el lirio de paz (Spathiphyllum) se ha convertido en una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su aporte al bienestar del hogar. No sólo destaca por su elegancia y sus flores blancas, sino también por sus beneficios comprobados para la salud y su fácil mantenimiento, ideal para hogares mendocinos.
Jardinería y bienestar: los beneficios del lirio de paz
Tener un lirio de paz en casa mejora notablemente la calidad del aire. Estudios de la NASA demostraron que esta planta puede eliminar del ambiente compuestos tóxicos como el benceno, el formaldehído o el amoníaco. Gracias a esa capacidad depuradora, se convierte en una aliada perfecta para quienes buscan ambientes más saludables y naturales dentro del hogar.
Además, el lirio de paz ayuda a reducir el estrés y fomentar la relajación. Su follaje verde brillante y sus flores blancas evocan calma, equilibrio y pureza. Muchos aficionados a la jardinería en Mendoza afirman que esta especie genera una sensación de frescura en los ambientes cerrados, ideal para oficinas o dormitorios. Y como si fuera poco, al mejorar la calidad del aire y reducir el estrés, también favorece el descanso y el sueño reparador.
La planta cuna de moisés o lirio de la paz, es ideal para quienes se estan iniciando en la jardinería
Cómo cuidar las plantas de lirio de paz
Cuidar un lirio de paz es más sencillo de lo que parece. Es una planta resistente y adaptable, que se desarrolla bien en interiores luminosos pero sin sol directo. La temperatura ideal oscila entre los 18 y 25 grados, condiciones muy comunes en buena parte del año en Mendoza.
En cuanto al riego, la clave está en la moderación: debe hacerse cuando el sustrato esté seco al tacto, evitando los excesos de agua que pueden provocar pudrición de raíces. Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental, algo que esta especie, originaria de las selvas tropicales, agradece mucho.
También conviene limpiar sus hojas periódicamente con un paño húmedo para retirar el polvo y mantener su brillo característico. En primavera y verano, podés fertilizar cada 15 días con un abono líquido diluido, lo que estimula su floración y fortalece el follaje.
Cómo trasplantar y mantener su crecimiento
Cada dos o tres años, el lirio de paz necesita un trasplante a una maceta más amplia. Esto le permite seguir creciendo con fuerza y favorecer la aparición de nuevas flores. Se recomienda usar un sustrato rico en materia orgánica mezclado con perlita o arena para mejorar el drenaje.
Jardinería | Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental
El paso a paso es simple:
Elegí una maceta con orificios de drenaje.
Colocá una capa de sustrato aireado.
Extraé la planta con cuidado, sin dañar sus raíces.
Ubicala en el nuevo recipiente y rellená con más sustrato.
Presioná suavemente y regá para asentar la tierra.
Las plantas de lirio de paz, o cuna de moisés, también agradecen la poda ligera. Retirá las hojas amarillas o marchitas para promover brotes nuevos y mantener su aspecto fresco y saludable. El lirio de paz es una de esas plantas imprescindibles para quienes disfrutan de la jardinería doméstica. Aporta belleza, armonía y salud al hogar con un mantenimiento mínimo./El Mundo.