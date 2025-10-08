8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Belleza natural en casa

Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar

La jardinería con plantas como el lirio de paz mejora el aire, el ánimo y la armonía del hogar. Descubrí cómo.

Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar

Jardinería: secretos y beneficios de cultivar el lirio de paz para tu hogar

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, el lirio de paz (Spathiphyllum) se ha convertido en una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su aporte al bienestar del hogar. No sólo destaca por su elegancia y sus flores blancas, sino también por sus beneficios comprobados para la salud y su fácil mantenimiento, ideal para hogares mendocinos.

Jardinería y bienestar: los beneficios del lirio de paz

Tener un lirio de paz en casa mejora notablemente la calidad del aire. Estudios de la NASA demostraron que esta planta puede eliminar del ambiente compuestos tóxicos como el benceno, el formaldehído o el amoníaco. Gracias a esa capacidad depuradora, se convierte en una aliada perfecta para quienes buscan ambientes más saludables y naturales dentro del hogar.

Lee además
Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante
Enredaderas nativas

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante
Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes
Plantas a prueba de viento

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

Además, el lirio de paz ayuda a reducir el estrés y fomentar la relajación. Su follaje verde brillante y sus flores blancas evocan calma, equilibrio y pureza. Muchos aficionados a la jardinería en Mendoza afirman que esta especie genera una sensación de frescura en los ambientes cerrados, ideal para oficinas o dormitorios. Y como si fuera poco, al mejorar la calidad del aire y reducir el estrés, también favorece el descanso y el sueño reparador.

planta cuna de moisés, jardinería
La planta cuna de mois&eacute;s o lirio de la paz, es ideal para quienes se estan iniciando en la jardiner&iacute;a

La planta cuna de moisés o lirio de la paz, es ideal para quienes se estan iniciando en la jardinería

Cómo cuidar las plantas de lirio de paz

Cuidar un lirio de paz es más sencillo de lo que parece. Es una planta resistente y adaptable, que se desarrolla bien en interiores luminosos pero sin sol directo. La temperatura ideal oscila entre los 18 y 25 grados, condiciones muy comunes en buena parte del año en Mendoza.

En cuanto al riego, la clave está en la moderación: debe hacerse cuando el sustrato esté seco al tacto, evitando los excesos de agua que pueden provocar pudrición de raíces. Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental, algo que esta especie, originaria de las selvas tropicales, agradece mucho.

También conviene limpiar sus hojas periódicamente con un paño húmedo para retirar el polvo y mantener su brillo característico. En primavera y verano, podés fertilizar cada 15 días con un abono líquido diluido, lo que estimula su floración y fortalece el follaje.

Cómo trasplantar y mantener su crecimiento

Cada dos o tres años, el lirio de paz necesita un trasplante a una maceta más amplia. Esto le permite seguir creciendo con fuerza y favorecer la aparición de nuevas flores. Se recomienda usar un sustrato rico en materia orgánica mezclado con perlita o arena para mejorar el drenaje.

cuna de moisés, fertilizante.png
Jardiner&iacute;a | Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental

Jardinería | Pulverizar sus hojas una o dos veces por semana ayuda a mantener la humedad ambiental

El paso a paso es simple:

  • Elegí una maceta con orificios de drenaje.
  • Colocá una capa de sustrato aireado.
  • Extraé la planta con cuidado, sin dañar sus raíces.
  • Ubicala en el nuevo recipiente y rellená con más sustrato.
  • Presioná suavemente y regá para asentar la tierra.

Las plantas de lirio de paz, o cuna de moisés, también agradecen la poda ligera. Retirá las hojas amarillas o marchitas para promover brotes nuevos y mantener su aspecto fresco y saludable. El lirio de paz es una de esas plantas imprescindibles para quienes disfrutan de la jardinería doméstica. Aporta belleza, armonía y salud al hogar con un mantenimiento mínimo./El Mundo.

Temas
Seguí leyendo

¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas?

Jardinería en Mendoza: qué flores y vegetales sembrar en octubre

Descubre cuál es el árbol que se da con mucha facilidad en Mendoza y ayuda a regenerar el hígado

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?

Cómo hacer arreglos de flores primaverales en casa

Jardinería: por qué los expertos desaconsejan cultivar hortensias

Para qué sirve poner tiras de papel aluminio en un árbol

LO QUE SE LEE AHORA
Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo
Conducta canina

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales