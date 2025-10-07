7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Enredaderas nativas

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante

En el mundo de la jardinería, pocas plantas resultan tan curiosas y resistentes como la Aristolochia. Descubrí cómo cuidarla en Mendoza.

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante

 Por Analía Martín

Entre las plantas más llamativas que pueden cultivarse en Mendoza se encuentra la Aristolochia, una enredadera de formas caprichosas y flores únicas. Adaptable al clima mendocino, esta especie conquista a los aficionados a la jardinería por su resistencia y su capacidad de atraer mariposas y colibríes. Su cultivo, aunque sencillo, requiere ciertos cuidados específicos.

Una joya para la jardinería mendocina

La Aristolochia, conocida también como “ojito de poeta”, es una planta trepadora que destaca por su particular mecanismo de polinización, el cual atrae insectos con sus formas y aromas sin llegar a ser carnívora. Este comportamiento la convierte en una pieza exótica dentro de los jardines urbanos o rurales, ideal para cubrir muros, pérgolas o cercos naturales.

Lee además
Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes
Plantas a prueba de viento

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes
¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas? video
Natural y efectivo

¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas?

En Mendoza, donde las temperaturas varían notablemente entre estaciones, la ubicación es clave: lo ideal es colocarla en un lugar con sol por la mañana y sombra a partir del mediodía. Así, evita los golpes de calor y se mantiene vigorosa durante todo el año. Además, su rápido crecimiento la hace perfecta para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por InfoPico (@infopico)

Cómo plantar y cuidar la Aristolochia

Para incorporar esta especie a tu jardín, se recomienda plantarla en maceta o directamente en tierra durante cualquier época del año, siempre que se mantenga protegida del frío extremo en sus primeros años. Al ser una enredadera de gran expansión, debe dejarse una distancia de unos dos metros y medio entre ejemplares, permitiendo que se extiendan sin competencia.

Durante las primeras temporadas, es importante protegerla con manta térmica en invierno, especialmente en zonas donde las heladas son frecuentes. En cuanto al riego, la Aristolochia es una planta de origen subtropical que necesita humedad constante, pero sin encharcarse. Lo ideal es regar dos o tres veces por semana, asegurando una hidratación profunda que alcance las raíces.

Un error común es el riego por aspersión, que puede favorecer la aparición de hongos en las hojas debido al exceso de humedad ambiental. Además, el agua alcalina —frecuente en Mendoza— puede dejar manchas blancas por acumulación de sales; en ese caso, se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo de vez en cuando.

planta entera Aristolochia, jardinería
Esta planta particular, puede ser un ejemplar de lo m&aacute;s llamativo para cultivar en el jard&iacute;n de tu casa

Esta planta particular, puede ser un ejemplar de lo más llamativo para cultivar en el jardín de tu casa

Secretos de jardinería para plantas sanas

Si bien la Aristolochia crece con rapidez, su desarrollo se potencia con algunos cuidados extra. Podar los tallos secos o débiles a fines del invierno estimula la brotación y mantiene su forma estética. También conviene guiar las ramas jóvenes hacia el soporte deseado, ya sea una reja, pared o estructura de madera.

Otra recomendación útil es aplicar compost o abono orgánico cada primavera, lo que mejora la nutrición y el color del follaje. A cambio, la planta recompensa con flores vistosas y un follaje verde intenso que da vida a cualquier rincón del jardín. Además, su capacidad para atraer polinizadores convierte a la Aristolochia en una aliada perfecta para quienes buscan un espacio lleno de biodiversidad.

La Aristolochia es una de esas plantas que combinan belleza, resistencia y curiosidad natural. Cultivarla en Mendoza es posible siguiendo unas simples pautas de riego, ubicación y protección invernal. Con los cuidados adecuados, esta enredadera puede transformarse en protagonista de patios y jardines, ofreciendo sombra, color y un espectáculo de vida al aire libre./Infopico.

Temas
Seguí leyendo

Jardinería en Mendoza: qué flores y vegetales sembrar en octubre

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?

Jardinería: por qué los expertos desaconsejan cultivar hortensias

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

Conocé el horóscopo para este martes 7 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Cómo hacer juguetes para gato y perro con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

Conocé el horóscopo para este lunes 6 de octubre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 7 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala