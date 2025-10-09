9 de octubre de 2025
Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra los sureños buscando dar el salto de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza está a un paso de cumplir su sueño: este sábado 11 de octubre, desde las 17, el Lobo mendocino jugará la final de la Primera Nacional 2025 frente a Deportivo Madryn en el estadio de Platense. El ganador ascenderá directamente a la Liga Profesional del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1976049295259467955&partner=&hide_thread=false

El historial entre Gimnasia y Deportivo Madryn

A lo largo de los últimos años, Gimnasia y Deportivo Madryn protagonizaron una serie de duelos intensos y parejos, con una leve ventaja para el conjunto mendocino. Desde su primer cruce en el Federal A 2018, el enfrentamiento fue creciendo en rivalidad, especialmente tras los choques en la Primera Nacional.

Historial completo:

  • Deportivo Madryn 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) — 17/11/2024 | Primera Nacional

  • Gimnasia (Mendoza) 3 - 1 Deportivo Madryn — 09/11/2024 | Primera Nacional

  • Deportivo Madryn 0 - 2 Gimnasia (Mendoza) — 21/07/2024 | Primera Nacional

  • Gimnasia (Mendoza) 2 - 1 Deportivo Madryn — 05/03/2024 | Primera Nacional

  • Deportivo Madryn 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) — 14/05/2022 | Primera Nacional

  • Gimnasia (Mendoza) 3 - 0 Deportivo Madryn — 05/05/2018 | Federal A

  • Deportivo Madryn 4 - 2 Gimnasia (Mendoza) — 29/04/2018 | Federal A

En total, disputaron siete partidos oficiales, con cuatro triunfos de Gimnasia, tres victorias de Madryn y ningún empate. Los enfrentamientos más recientes muestran una marcada superioridad del Lobo, que ganó tres de los cuatro cruces jugados en 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1976017931814437312&partner=&hide_thread=false

La gran final: Gimnasia y Madryn definen el ascenso en Platense

La final de la Primera Nacional 2025 se disputará este sábado 11 de octubre a las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López (Platense). El ganador será proclamado campeón y ascenderá a la Primera División, mientras que el perdedor ingresará al Reducido para buscar el segundo ascenso.

El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, el mismo árbitro de la recordada final entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown en 2023. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta, y en caso de empate, se jugarán 30 minutos de alargue; de persistir la igualdad, la definición será por penales.

image

El camino del Lobo mendocino hasta la final

El equipo dirigido por Ariel Broggi llega a esta definición tras una campaña sólida y un cierre brillante. En la última jornada, Gimnasia superó a Defensores de Belgrano y se quedó con el liderazgo de la Zona B, asegurando el boleto directo a la final por el ascenso.

El Lobo mendocino buscará repetir lo logrado por Independiente Rivadavia en 2023 y Godoy Cruz en 2005 y 2007, años en los que los equipos mendocinos lograron el salto a Primera División.

Entradas y datos claves del partido

La venta de entradas comenzó el miércoles en la Secretaría del club Gimnasia y Esgrima (calle Lencinas) y continuará jueves de 10 a 20.30 y viernes de 10 a 17.

  • Popular: $20.000

  • Platea: $35.000

  • Menores de 3 años: sin cargo

El expendio se realiza solo de forma presencial y en efectivo.

Datos oficiales del partido

  • Partido: Gimnasia y Esgrima vs Deportivo Madryn

  • Competencia: Final Primera Nacional 2025

  • Día: Sábado 11 de octubre

  • Hora: 17:00

  • Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez

  • VAR: Héctor Paletta

  • TV: TyC Sports

  • Formato: Partido único. En caso de empate, habrá alargue y penales.

