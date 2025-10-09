El posible once de Gimnasia para la final de la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn

Por Sitio Andino Deportes 9 de octubre de 2025 - 12:02
El
afronta este sábado el partido más importante de la temporada. Desde las Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza 17, en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense), el Lobo mendocino enfrentará a Deportivo Madryn por la final de la Primera Nacional 2025.
El único y exclusivo objetivo del conjunto mendocino es de lograr el ansiado
ascenso a la Liga Profesional.
Los posibles once de Gimnasia para la final
El entrenador
Ariel Broggi ya tendría definido el equipo que saldrá desde el arranque para buscar el título y el ascenso. Sin lesionados ni suspendidos, el Lobo en la última fecha. repetiría gran parte del once que viene de vencer a Defensores de Belgrano
Los posibles once de Gimnasia (Mendoza):
César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra y Brian Andrada.
Un once equilibrado, con una defensa sólida y mediocampistas de buen pie, donde el doble “Brian” será la carta ofensiva para quebrar la resistencia chubutense.
El historial entre Gimnasia y Deportivo Madryn
El enfrentamiento entre ambos equipos tiene un pasado reciente de duelos intensos.
En los
últimos siete encuentros, Gimnasia ganó cuatro, mientras que Madryn se impuso en tres, sin empates registrados.
Historial completo:
Deportivo Madryn 1–0 Gimnasia (17/11/2024)
Gimnasia 3–1 Deportivo Madryn (09/11/2024)
Deportivo Madryn 0–2 Gimnasia (21/07/2024)
Gimnasia 2–1 Deportivo Madryn (05/03/2024)
Deportivo Madryn 2–0 Gimnasia (14/05/2022)
Gimnasia 3–0 Deportivo Madryn (05/05/2018)
Deportivo Madryn 4–2 Gimnasia (29/04/2018)
En 2024, el
Lobo ganó tres de los cuatro enfrentamientos directos, mostrando una clara superioridad futbolística. Todo lo que hay que saber de la gran final
Día: Sábado 11 de octubre
Hora: 17:00
Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense)
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
TV: TyC Sports
El
ganador será proclamado campeón de la Primera Nacional y ascenderá directamente a la Liga Profesional, mientras que el perdedor ingresará al Reducido para buscar el segundo ascenso.
En caso de empate, habrá
30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.