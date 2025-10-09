El posible once de Gimnasia para la final de la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn

El Lobo es un firme candidato.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta este sábado el partido más importante de la temporada. Desde las 17 , en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) , el Lobo mendocino enfrentará a Deportivo Madryn por la final de la Primera Nacional 2025.

El único y exclusivo objetivo del conjunto mendocino es de lograr el ansiado ascenso a la Liga Profesional .

el detalle completo El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

mano a mano Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

El entrenador Ariel Broggi ya tendría definido el equipo que saldrá desde el arranque para buscar el título y el ascenso. Sin lesionados ni suspendidos, el Lobo repetiría gran parte del once que viene de vencer a Defensores de Belgrano en la última fecha.

César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra y Brian Andrada.

Un once equilibrado, con una defensa sólida y mediocampistas de buen pie, donde el doble “Brian” será la carta ofensiva para quebrar la resistencia chubutense.

El historial entre Gimnasia y Deportivo Madryn

El enfrentamiento entre ambos equipos tiene un pasado reciente de duelos intensos.

En los últimos siete encuentros, Gimnasia ganó cuatro, mientras que Madryn se impuso en tres, sin empates registrados.

Historial completo:

Deportivo Madryn 1–0 Gimnasia (17/11/2024)

Gimnasia 3–1 Deportivo Madryn (09/11/2024)

Deportivo Madryn 0–2 Gimnasia (21/07/2024)

Gimnasia 2–1 Deportivo Madryn (05/03/2024)

Deportivo Madryn 2–0 Gimnasia (14/05/2022)

Gimnasia 3–0 Deportivo Madryn (05/05/2018)

Deportivo Madryn 4–2 Gimnasia (29/04/2018)

En 2024, el Lobo ganó tres de los cuatro enfrentamientos directos, mostrando una clara superioridad futbolística.

Todo lo que hay que saber de la gran final

Día: Sábado 11 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense)

‍ Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TyC Sports

El ganador será proclamado campeón de la Primera Nacional y ascenderá directamente a la Liga Profesional, mientras que el perdedor ingresará al Reducido para buscar el segundo ascenso.

En caso de empate, habrá 30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.