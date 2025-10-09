9 de octubre de 2025
Sitio Andino
quiere seguir con vida

Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

Tras golear a Nigeria, la Selección de fútbol de Argentina Sub 20 enfrentará a un duro por los cuartos del Mundial de Chile. Mirá los detalles.

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente va por un lugar en semifinales tras su brillante triunfo ante Nigeria.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras golear 4-0 a Nigeria, y ahora enfrentará a México, este sábado 11 de octubre a las 20:00, en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Diego Placente buscará seguir invicto y dar otro paso rumbo a la gloria juvenil.

Argentina arrasó a Nigeria y llega encendida a los cuartos

La Albiceleste brilló en los octavos de final al vencer 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti. El equipo nacional impuso su ritmo desde el inicio: a los 2 minutos Sarco abrió el marcador y, a los 23’, Carrizo amplió con un golazo de tiro libre.

El Seleccionado quiere avanzar en el Mundial Sub 20.
Vamos los pibes

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

El arquero Santino Barbi sostuvo el arco con seguridad ante un remate claro del nigeriano Daniel Daga, y en el complemento Argentina consolidó su dominio. Carrizo marcó el tercero tras una gran jugada colectiva, mientras que Silvetti, actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, selló la goleada a los 66 minutos con una definición exquisita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1976036265096335706&partner=&hide_thread=false

Rival confirmado: México, otro invicto que busca dar el golpe

El rival será México, que viene de eliminar al anfitrión Chile con una victoria 4-1 en el mismo escenario de Santiago. Los tantos del “Tri” fueron convertidos por Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Cambreros (x2).

Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, aunque con caminos distintos: Argentina ganó sus cuatro partidos, mientras que México acumula dos victorias y dos empates. Será un duelo de estilos: la presión alta y verticalidad de Placente frente a la posesión ordenada del conjunto azteca.

El camino de Argentina en el Mundial Sub 20

  • Domingo 28/9: Argentina 3-1 Cuba (Grupo D)

  • Miércoles 1/10: Argentina 4-1 Australia (Grupo D)

  • Sábado 4/10: Argentina 1-0 Italia (Grupo D)

  • Miércoles 8/10: Argentina 4-0 Nigeria (Octavos de final)

  • Sábado 11/10: Argentina vs México (Cuartos de final)

Con 13 goles a favor y solo 2 en contra, la Selección Sub 20 se consolidó como una de las más goleadoras del torneo. El cuerpo técnico de Placente destacó la intensidad, precisión y equilibrio del plantel, que busca volver a una semifinal mundialista después de 14 años (Colombia 2011).

Cuándo, dónde y cómo ver Argentina vs México

  • Partido: Argentina vs México – Cuartos de final Mundial Sub 20

  • Día: Sábado 11 de octubre

  • Hora: 20:00 (hora argentina)

  • Sede: Estadio Nacional de Santiago de Chile

  • TV: Transmisión en vivo por TyC Sports y TV Pública

  • Streaming: TyC Sports Play

