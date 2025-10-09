Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras golear 4-0 a Nigeria, y ahora enfrentará a México, este sábado 11 de octubre a las 20:00, en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Diego Placente buscará seguir invicto y dar otro paso rumbo a la gloria juvenil.
Argentina arrasó a Nigeria y llega encendida a los cuartos
El arquero Santino Barbi sostuvo el arco con seguridad ante un remate claro del nigeriano Daniel Daga, y en el complemento Argentina consolidó su dominio. Carrizo marcó el tercero tras una gran jugada colectiva, mientras que Silvetti, actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, selló la goleada a los 66 minutos con una definición exquisita.
Rival confirmado: México, otro invicto que busca dar el golpe
El rival será México, que viene de eliminar al anfitrión Chile con una victoria 4-1 en el mismo escenario de Santiago. Los tantos del “Tri” fueron convertidos por Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Cambreros (x2).
Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, aunque con caminos distintos: Argentina ganó sus cuatro partidos, mientras que México acumula dos victorias y dos empates. Será un duelo de estilos: la presión alta y verticalidad de Placente frente a la posesión ordenada del conjunto azteca.
El camino de Argentina en el Mundial Sub 20
Domingo 28/9: Argentina 3-1 Cuba (Grupo D)
Miércoles 1/10: Argentina 4-1 Australia (Grupo D)
Sábado 4/10: Argentina 1-0 Italia (Grupo D)
Miércoles 8/10: Argentina 4-0 Nigeria (Octavos de final)
Sábado 11/10: Argentina vs México (Cuartos de final)
Con 13 goles a favor y solo 2 en contra, la Selección Sub 20 se consolidó como una de las más goleadoras del torneo. El cuerpo técnico de Placente destacó la intensidad, precisión y equilibrio del plantel, que busca volver a una semifinal mundialista después de 14 años (Colombia 2011).
Cuándo, dónde y cómo ver Argentina vs México
Partido: Argentina vs México – Cuartos de final Mundial Sub 20
Día: Sábado 11 de octubre
Hora: 20:00 (hora argentina)
Sede: Estadio Nacional de Santiago de Chile
TV: Transmisión en vivo por TyC Sports y TV Pública