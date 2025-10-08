8 de octubre de 2025
Mundial Sub-20: a qué hora juega Argentina vs Nigeria por los octavos de final

En un duelo imperdible la selección Argentina se enfrenta a Nigeria por los octavos de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 tendrá un duelo clave este miércoles desde las 16:30 ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto y con puntaje ideal, buscando revancha tras la eliminación sufrida ante los africanos en la misma instancia hace dos años.

La Selección de fútbol de Argentina quiere romper la mala racha

La Albiceleste completó una fase de grupos perfecta en el Grupo D: venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, quedando como una de las dos selecciones con puntaje ideal junto a Japón. Ahora, busca avanzar a cuartos de final, instancia a la que no accede desde 2011, y sacarse la espina de la caída 2-0 ante Nigeria en 2023.

A qué hora juega Argentina vs Nigeria por los octavos del Mundial Sub-20

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Si avanza de fase, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Probables formaciones de Argentina vs Nigeria

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Cómo ver en vivo Argentina vs Nigeria

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

