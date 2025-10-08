Mundial Sub-20: a qué hora juega Argentina vs Nigeria por los octavos de final

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 tendrá un duelo clave este miércoles desde las 16:30 ante Nigeria por los octavos de final delMundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto y con puntaje ideal, buscando revancha tras la eliminación sufrida ante los africanos en la misma instancia hace dos años.
La Selección de fútbol de Argentina quiere romper la mala racha
La Albiceleste completó una fase de grupos perfecta en el Grupo D: venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, quedando como una de las dos selecciones con puntaje ideal junto a Japón. Ahora, busca avanzar a cuartos de final, instancia a la que no accede desde 2011, ysacarse la espina de la caída 2-0 ante Nigeria en 2023.