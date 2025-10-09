9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

El presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega, pidió por la unión y el "diálogo" entre las fuerzas políticas.

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.

Foto: Brian Kromer
 Por Celeste Funes

En el marco de la celebración del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de ese departamento, Gabriel Brega, pidió por la unión de las fuerzas políticas en medio de la campaña electoral por los comicios legislativos. Desde el Centro de Congresos y Exposiciones, manifestó que la política tiene que "trabajar en equipo".

Para Brega, los últimos dos años de gestión fueron difíciles porque la Cámara fue "el medio y el intermediario entre las diferencias políticas. Esto no tiene que pasar más", enfatizó. En diálogo con Sitio Andino, el funcionario fue claro al pedir que, gane quien gane las elecciones, se debe trabajar en conjunto.

Lee además
Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying.
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying
El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"
Embed

Por otro lado, respecto de la llegada de Javier Milei a la comuna -la que también es la primera vez que un presidente a asiste al Almuerzo de las Fuerzas Vivas-, Brega expresó que San Rafael, como cualquier otra localidad del país, necesita retomar la obra pública. "La economía ha cambiado, pero hay políticas que tienen que ser más paulatinas y cuidadosas por que están repercutiendo en la industria y eso es algo muy lamentable".

Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, gabriel Brega
El presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de ese departamento, Gabriel Brega.

El presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de ese departamento, Gabriel Brega.

Los discursos estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.

Temas
Seguí leyendo

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Sergio Marinelli explicó cómo afectará la sequía al sur provincial

Javier Milei llega a Mendoza y tendrá actividades en San Rafael y Ciudad junto a Cornejo

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única: "Nadie pensó que se podía bajar un candidato"

La Cámara de Diputados autorizó a la Justicia a investigar a José Luis Espert

LO QUE SE LEE AHORA
Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes