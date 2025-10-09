Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.

En el marco de la celebración del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael , el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de ese departamento, Gabriel Brega , pidió por la unión de las fuerzas políticas en medio de la campaña electoral por los comicios legislativos. Desde el Centro de Congresos y Exposiciones, manifestó que la política tiene que "trabajar en equipo".

Para Brega , los últimos dos años de gestión fueron difíciles porque la Cámara fue "el medio y el intermediario entre las diferencias políticas. Esto no tiene que pasar más", enfatizó. En diálogo con Sitio Andino, el funcionario fue claro al pedir que, gane quien gane las elecciones, se debe trabajar en conjunto.

Por otro lado, respecto de la llegada de Javier Milei a la comuna -la que también es la primera vez que un presidente a asiste al Almuerzo de las Fuerzas Vivas-, Brega expresó que San Rafael , como cualquier otra localidad del país, necesita retomar la obra pública. " La economía ha cambiado, pero hay políticas que tienen que ser más paulatinas y cuidadosas por que están repercutiendo en la industria y eso es algo muy lamentable".

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Foto: Brian Kromer

Los discursos estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.