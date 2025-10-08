Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza

En un operativo conjunto realizado en los departamentos de Luján de Cuyo , Maipú y Godoy Cruz , personal de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Mendoza, junto a la División Drogas de la Policía Federal Argentina (Delegación Mendoza) y con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, llevaron a cabo un total de 9 allanamientos vinculados a una organización dedicada al narcomenudeo .

La investigación, que se remonta al año 2020, se centró en Franco Guillermo Vélez , de 39 años, identificado como el cabecilla del grupo , cuya base operativa funcionaba en calle La Unión, en Luján de Cuyo . En 2020, Vélez ya había sido detenido y luego alojado en prisión domiciliaria por problemas de salud tras un primer secuestro de clorhidrato de cocaína.

Durante los años siguientes, la investigación continuó, con procedimientos realizados en 2022 y análisis exhaustivos de teléfonos celulares secuestrados , que permitieron reconstruir la estructura de la organización. Los datos obtenidos confirmaron la participación de su pareja, hermanos y otras personas de su entorno, quienes actuaban como colaboradores y custodios de los distintos domicilios utilizados como puntos de venta y almacenamiento de drogas .

En el marco del operativo desarrollado en la madrugada del 8 de octubre , se llevaron a cabo un total de 9 allanamientos , de los cuales 8 fueron ordenados por la justicia federal y 1 por la justicia provincial. La intervención incluyó la colaboración del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza , el Grupo Especial de Seguridad , la Unidad de Vehículos No Tripulados y personal de la Municipalidad de Luján de Cuyo, quienes ayudaron a prevenir incidentes y posibles fugas durante las diligencias.

Secuestros y elementos incautados durante el operativo

1.035,6 gramos de cocaína, equivalentes a aproximadamente 3.357 dosis de venta al menudeo.

5 gramos de marihuana.

Elementos de fraccionamiento de drogas.

$487.000 en efectivo.

16 teléfonos celulares.

Un automóvil VW Suran y dos motocicletas tipo scooter de 110 cc.

Documentación vinculada al lavado de activos.

Tres balanzas de precisión.

Asimismo, se logró la detención de tres personas: Franco Guillermo Vélez (39), Mayra Estefanía Baigorria Lucero (33) y Dardo César Ochoa (60), quienes quedaron a disposición de la justicia federal.

Durante la investigación, la justicia también identificó a Emiliano Germán Garro Villafañe, de 48 años, quien fue detenido en octubre tras un allanamiento donde se incautaron 288 envoltorios de cocaína con un peso total de 600 gramos, además de cocaína en trozo de 50 gramos y plantines de cannabis. Garro Villafañe estaba vinculado al grupo organizado liderado por Vélez.

Equipos que trabajaron en conjunto en la lucha contra el narcotráfico en Mendoza

El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía Federal y la Fiscalía de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, quienes aportaron datos clave sobre la estructura de la organización y sus actividades delictivas. También participó el Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza, el Grupo Especial de Seguridad, la Unidad de Vehículos No Tripulados y personal de la Municipalidad de Luján de Cuyo, quienes aseguraron el cumplimiento de las medidas y la prevención de posibles incidentes.