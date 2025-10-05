Miles de fieles en Luján: el arzobispo García Cuerva reclamó compromiso y advirtió por la pobreza y el narcotráfico

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , encabezó este domingo 5 de octubre la misa central en la Basílica de Luján , donde concluyó la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján , uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país. Frente a miles de fieles, el prelado envió un mensaje de esperanza y compromiso social , advirtiendo que “a muchos argentinos les pesa la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”, pero exhortó a no rendirse ni tomar atajos tramposos .

Miles de jóvenes, familias y voluntarios participaron de la caminata que partió desde San Cayetano en Liniers y atravesó distintas localidades bonaerenses hasta llegar a la icónica Basílica de Nuestra Señora de Luján , bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” .

Imperdible Último día de la Feria del Libro: así será la jornada de cierre este domingo

Durante la ceremonia, García Cuerva pidió “ fraternidad, diálogo y encuentro entre los argentinos ” y llamó a “ construir un país más justo y fraterno ”.

“Hay muchos hermanos que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas, y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad ”, expresó en su homilía, al tiempo que recordó que “ por ellos también peregrinamos , los traemos en la mochila del alma”.

Arzobispo García Cuerva: “No queremos ser un pueblo indiferente”

El arzobispo remarcó que “no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor ni dejarnos ganar por la impotencia del ‘no se puede’”.

También destacó que “caminamos por los que no dan más, por nuestros abuelos, por nuestros adolescentes y jóvenes atravesados por la droga y el alcohol, por los que perdieron un ser querido víctima de la violencia, por los más pobres, los niños, los discapacitados y las familias”.

Su mensaje fue recibido con atención y emoción por los peregrinos que colmaron el santuario mariano, reafirmando el sentido de unidad, fe y compromiso que caracteriza a esta manifestación popular desde hace más de medio siglo.

Embed [AHORA] "Como pueblo no vamos a ir por atajos tramposos": en la misa de la Peregrinación a Luján, el arzobispo García Cuerva cuestionó las "propuestas facilistas y superficiales", y advirtió que "no está todo perdido".



@CanalOrbe21 https://t.co/W0aG8hQQ5w pic.twitter.com/MtJPkru4c3 — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 5, 2025

Un llamado a la responsabilidad política y social

En medio del clima electoral previo a los comicios legislativos del 26 de octubre, García Cuerva exhortó a no caer en las falsas promesas. “Le decimos a la Virgen de Luján que como pueblo no nos vamos a detener a pesar de las piedras y dificultades del camino, tampoco vamos a ir por atajos tramposos con propuestas facilistas y superficiales que nos prometen espejitos de colores”, subrayó.

En otro pasaje de su homilía, citó al Papa Francisco y al Papa León XIII, y recordó que “la esperanza nace del amor y del encuentro”.

“No aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños de construir un país más justo y fraterno. La Madre de Argentina nos impulsa a continuar unidos, mirando con misericordia a quienes más sufren”, concluyó el arzobispo.

“Cuando el Estado se retira, avanza el narco”: la contundente advertencia del arzobispo

En declaraciones a Radio Mitre el día anterior, García Cuerva había advertido sobre la necesidad de presencia estatal en los barrios. “Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”, sostuvo.

Consultado por las denuncias que vinculan al diputado José Luis Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico, el arzobispo expresó: “No quiero puntualizar en este caso, pero no está bueno. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, poder desligarnos de esta problemática del narcoestado, que tanto mal le hace a nuestra gente”.

Asimismo, instó a la clase dirigente a actuar con transparencia y honestidad, y subrayó: “La clase política debe ser muy comprometida y muy honesta. Necesitamos líderes que acompañen y no se alejen de las realidades más duras de nuestra sociedad”.

Un cierre multitudinario

El cierre de la peregrinación estuvo acompañado por miles de fieles que llegaron a pie hasta la Basílica de Luján, algunos tras más de 60 kilómetros de caminata. A pesar de las tormentas y las dificultades climáticas, la convocatoria volvió a superar las expectativas, convirtiéndose en una muestra de fe, unidad y esperanza colectiva.

Entre cantos, oraciones y muestras de devoción, la imagen de la Virgen de Luján fue el símbolo que unió a los peregrinos en una jornada que combinó espiritualidad, reflexión y compromiso social.

La Peregrinación Juvenil a Luján 2025 concluyó con el llamado del arzobispo a “seguir caminando juntos”, con la mirada puesta en un país más solidario y humano.