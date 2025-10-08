8 de octubre de 2025
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

La justicia acusó por homicidio agravado al policía que mató al presunto ladrón de su auto en Luján de Cuyo y quedará preso.

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico.&nbsp;

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 

 Por Pablo Segura

La justicia decidió, en primera instancia, imputar por homicidio agravado al policía que el lunes mató de un balazo en la cabeza a un hombre que circulaba a bordo de su auto, el cual había sido robado el viernes anterior en Luján de Cuyo.

El efectivo, José Funez (40) y con prestación de servicio en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, fue imputado formalmente por un homicidio agravado por la calidad de sujeto activo, agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal Gustavo Pirrello, con directivas de su superior, Fernando Guzzo, decidió ordenar la detención de Funez y en las próximas horas será trasladado a la penitenciaría provincial.

A esto se sumó que algunas cámaras de seguridad captaron algunos momentos del hecho y ratificaron que García quiso escapar, tal vez, sabiendo que el auto era robado. Y en ese momento, el policía disparó 8 veces con su arma reglamentaria, la cual había sido asignada horas antes, luego de que el viernes anterior, delincuentes sustrajeran su auto con el arma en el interior.

A pesar de ser víctima de un robo, las características del hecho no reunían una situación de legítima defensa, por lo que, mínimamente, era un exceso de defensa, indicó una alta fuente policial.

En ese contexto, Pirrello -por ley- consultó al Jefe de Fiscales, Fernando Guzzo y este miércoles decidieron imputar al policía por homicidio agravado.

Los detalles del homicidio en Luján de Cuyo

García fue baleado por un policía en Libertad y Azcuénaga de Luján de Cuyo, herida que le provocó luego volcar con el auto que presuntamente había robado -propiedad de la víctima-. Horas después falleció en el hospital.

Ese día el efectivo realizaba compras en Luján de Cuyo, cuando detectó su auto que había sido robado el viernes anterior.

Sin dudarlo, el uniformado encaró al sospechoso para identificarlo. Al advertir la presencia del policía, García aceleró y escapó.

Entonces, el policía salió detrás de él y a los pocos metros disparó. Uno de esos impactos dio en la cabeza del conductor del rodado, quien producto del impacto de bala, perdió el dominio y volcó.

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
