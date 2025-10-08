8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cámara Baja

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Con 140 votos afirmativos, Diputados aprobó y reenvió al Senado el proyecto que establece que un decreto debe ser ratificado por ambas cámaras legislativas para quedar firme. Cómo votaron los mendocinos.

La cámara baja aprobó y giró al Senado otro proyecto incómodo para el oficialismo

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
 Por Facundo La Rosa

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina le asestó este miércoles otro revés legislativo al gobierno de Javier Milei, tras aprobar la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El expediente salió con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, y pasó al Senado en segunda revisión, donde seguramente obtenga el aval. De convertirse en ley, el oficialismo ya anticipó que lo vetará, por lo tanto volverá al Congreso.

La cámara baja lo devolvió al Senado ya que se modificó el plazo de 90 días que se estableció originalmente para que el Parlamento trate y apruebe los DNU, a fin de que sean considerados aprobados por el Congreso. Ese apartado no obtuvo las mayorías necesarias en la votación en particular. Si bien la oposición domina la cámara alta, esta dilación le da un poco de aire al gobierno libertario entre tantas negativas.

Reforma de los DNU: qué dijeron los mendocinos que hablaron durante el debate

Solo dos de los diez representantes de la provincia de Mendoza en Diputados tomaron la palabra durante la discusión en el recinto: uno que votó a favor y otro en contra.

Julio Cobos, cámara de Diputados 08-10-25
Julio Cobos, uno de los diputados mendocinos que avaló la reforma a la ley de Decreto de Necesidad y Urgencia.

Julio Cobos defendió durante la necesidad de poner límites al uso de los DNU por parte del Poder Ejecutivo y sostuvo que deben volver a tener un carácter verdaderamente “excepcional”. Recordó que la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa, salvo en casos de emergencia pública o administración específica, y señaló que en los últimos tiempos esta herramienta se ha convertido en una práctica habitual, alterando el equilibrio entre los poderes del Estado.

Cobos remarcó que la actual gestión de Javier Milei emitió 29 DNU en lo que va del año, casi la misma cantidad que leyes sancionadas por el Congreso, y consideró que esa desproporción “rompe el espíritu del sistema bicameral”. En ese sentido, pidió que la excepcionalidad de los decretos vuelva a su cauce original, planteó avanzar hacia “una ley que dé igualdad de jerarquía con la sancionada por el Congreso” y advirtió que solo deben recurrirse a DNU ante catástrofes o crisis extremas. “Esto es un avance institucional”, concluyó el exvicepresidente.

Embed - Diputado Cobos, Julio - UCR - Sesión 08-10-2025 - PL

En representación del oficialismo, el diputado Álvaro Martínez acusó al kirchnerismo de “buscar la desestabilización del Gobierno” a través de la reforma de la ley de DNU y cuestionó la supuesta “doble vara” del peronismo respecto de la institucionalidad. Recordó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se firmaron más de 500 DNU, muchos de ellos con mayoría legislativa propia, y afirmó que la actual oposición “recién ahora se preocupa por la República”.

El candidato a renovar su banca en octubre sostuvo que el proyecto debatido “no busca fortalecer las instituciones sino trabar al Ejecutivo”, al imponer nuevas restricciones que —según dijo— “burocratizan la gestión y restan capacidad de respuesta frente a emergencias”. “Nosotros fuimos elegidos para gobernar con orden, responsabilidad y libertad. No vamos a ser cómplices del oportunismo político”, cerró.

Embed - Diputado Martínez, Álvaro - LLA - Sesión 08-10-2025 - PL

Así votaron los diputados mendocinos la reforma de los DNU

A diferencia de lo ocurrido durante el debate en el Senado, cuando los dos radicales mendocinos que responden a Alfredo Cornejo se ausentaron de la votación, en esta oportunidad los legisladores locales de la UCR (a excepción de Julio Cobos, distanciado a la gestión cornejista), rechazaron el expediente.

  • Lourdes Arrieta (bloque Coherencia): afirmativo
  • Martín Aveiro (Unión por la Patria): afirmativo
  • Liliana Paponet (Unión por la Patria): afirmativo
  • Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): ausente (se retiró por temas de salud. Fue atendido en la cámara y medicado correctamente, indicaron desde su entorno)
  • Julio Cobos (UCR): afirmativo
  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): negativo
  • Lisandro Nieri (UCR): negativo
  • Pamela Verasay (UCR): negativo

Qué establece la nueva ley que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia

La norma limita el uso discrecional de los DNU por parte del Ejecutivo y refuerza el control parlamentario. Entre los principales cambios se destacan:

  • Unicidad de materia: cada decreto deberá abordar un solo tema, evitando los “mega DNU”.
  • Tratamiento en receso: ambas Cámaras podrán analizar decretos incluso fuera del período ordinario de sesiones.
  • Mayor control legislativo: para que un decreto quede ratificado será necesario el aval expreso de las dos Cámaras por mayoría absoluta.
  • Rechazo inmediato: si una sola Cámara lo desaprueba, el decreto quedará derogado, aunque se mantienen los derechos adquiridos mientras estuvo vigente.
  • Limitación al Ejecutivo: tras un rechazo, el Gobierno no podrá dictar otro decreto sobre la misma materia en ese año parlamentario.
