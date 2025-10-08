El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina le asestó este miércoles otro revés legislativo al gobierno de Javier Milei, tras aprobar la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El expediente salió con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, y pasó al Senado en segunda revisión , donde seguramente obtenga el aval. De convertirse en ley, el oficialismo ya anticipó que lo vetará, por lo tanto volverá al Congreso .

La cámara baja lo devolvió al Senado ya que se modificó el plazo de 90 días que se estableció originalmente para que el Parlamento trate y apruebe los DNU, a fin de que sean considerados aprobados por el Congreso. Ese apartado no obtuvo las mayorías necesarias en la votación en particular. Si bien la oposición domina la cámara alta, esta dilación le da un poco de aire al gobierno libertario entre tantas negativas .

Solo dos de los diez representantes de la provincia de Mendoza en Diputados tomaron la palabra durante la discusión en el recinto: uno que votó a favor y otro en contra.

Julio Cobos defendió durante la necesidad de poner límites al uso de los DNU por parte del Poder Ejecutivo y sostuvo que deben volver a tener un carácter verdaderamente “excepcional” . Recordó que la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa, salvo en casos de emergencia pública o administración específica , y señaló que en los últimos tiempos esta herramienta se ha convertido en una práctica habitual, alterando el equilibrio entre los poderes del Estado.

Julio Cobos, uno de los diputados mendocinos que avaló la reforma a la ley de Decreto de Necesidad y Urgencia.

Cobos remarcó que la actual gestión de Javier Milei emitió 29 DNU en lo que va del año, casi la misma cantidad que leyes sancionadas por el Congreso, y consideró que esa desproporción “rompe el espíritu del sistema bicameral”. En ese sentido, pidió que la excepcionalidad de los decretos vuelva a su cauce original, planteó avanzar hacia “una ley que dé igualdad de jerarquía con la sancionada por el Congreso” y advirtió que solo deben recurrirse a DNU ante catástrofes o crisis extremas. “Esto es un avance institucional”, concluyó el exvicepresidente.

En representación del oficialismo, el diputado Álvaro Martínez acusó al kirchnerismo de “buscar la desestabilización del Gobierno” a través de la reforma de la ley de DNU y cuestionó la supuesta “doble vara” del peronismo respecto de la institucionalidad. Recordó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se firmaron más de 500 DNU, muchos de ellos con mayoría legislativa propia, y afirmó que la actual oposición “recién ahora se preocupa por la República”.

El candidato a renovar su banca en octubre sostuvo que el proyecto debatido “no busca fortalecer las instituciones sino trabar al Ejecutivo”, al imponer nuevas restricciones que —según dijo— “burocratizan la gestión y restan capacidad de respuesta frente a emergencias”. “Nosotros fuimos elegidos para gobernar con orden, responsabilidad y libertad. No vamos a ser cómplices del oportunismo político”, cerró.

Así votaron los diputados mendocinos la reforma de los DNU

A diferencia de lo ocurrido durante el debate en el Senado, cuando los dos radicales mendocinos que responden a Alfredo Cornejo se ausentaron de la votación, en esta oportunidad los legisladores locales de la UCR (a excepción de Julio Cobos, distanciado a la gestión cornejista), rechazaron el expediente.

Lourdes Arrieta (bloque Coherencia): afirmativo

(bloque Coherencia): afirmativo Martín Aveiro (Unión por la Patria): afirmativo

(Unión por la Patria): afirmativo Liliana Paponet (Unión por la Patria): afirmativo

(Unión por la Patria): afirmativo Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): ausente (se retiró por temas de salud. Fue atendido en la cámara y medicado correctamente, indicaron desde su entorno)

(Unión por la Patria): ausente (se retiró por temas de salud. Fue atendido en la cámara y medicado correctamente, indicaron desde su entorno) Julio Cobos (UCR): afirmativo

(UCR): afirmativo Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): negativo

(La Libertad Avanza): negativo Mercedes Llano (La Libertad Avanza): negativo

(La Libertad Avanza): negativo Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): negativo

(La Libertad Avanza): negativo Lisandro Nieri (UCR): negativo

(UCR): negativo Pamela Verasay (UCR): negativo

Qué establece la nueva ley que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia

La norma limita el uso discrecional de los DNU por parte del Ejecutivo y refuerza el control parlamentario. Entre los principales cambios se destacan: