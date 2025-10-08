8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Desde Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) indicaron que el corte de agua arrancará a las 4 del viernes y podría extenderse entre 12 y 15 horas.

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.

 Por Natalia Mantineo

Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció un corte de agua programado que se extenderá por un lapso significativo, afectando a múltiples departamentos del Gran Mendoza. La interrupción del servicio está pautada para el próximo viernes 10 de octubre, iniciando a las 4.

El operativo es parte de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen las principales reservas de dos establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

Aysam brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante el corte de agua. 
Importantes obras de Aysam afectarán el suministro de agua potable en el Gran Mendoza
Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?
Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Las zonas que se verán afectadas por este corte son:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

  • Godoy Cruz: Barrios Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y toda la zona oeste.

  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

  • Las Heras: zonas centro, oeste y norte del departamento.

  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

  • Maipú: Coquimbito.

agua1.jpg
El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza.

El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza.

Corte de agua: logística y recomendaciones

Los trabajos serán ejecutados por personal operativo de Aysam, con el apoyo de una empresa contratista y bajo estricta supervisión.

Para mitigar el impacto, Aysam ha dispuesto de tres camiones aguadores que estarán dedicados exclusivamente al abastecimiento de hospitales, centros de hemodiálisis y clínicas durante la duración del corte.

Se solicita a la población de las áreas afectadas extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias y hacer un uso responsable y esencial del agua almacenada, evitando el derroche hasta que el servicio quede completamente normalizado.

