Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.

Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció un corte de agua programado que se extenderá por un lapso significativo, afectando a múltiples departamentos del Gran Mendoza . La interrupción del servicio está pautada para el próximo viernes 10 de octubre , iniciando a las 4 .

El operativo es parte de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen las principales reservas de dos establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

Se estima que los trabajos en la red demandarán entre 12 y 15 horas continuas. Los vecinos deben tomar precauciones, ya que el restablecimiento total del servicio será paulatino, pudiendo demorar entre 24 y 48 horas desde la finalización de la obra debido a las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos.

Corte de agua en el Gran Mendoza: será este viernes y se extenderá entre 12 y 15 horas.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Corte de agua: logística y recomendaciones

Los trabajos serán ejecutados por personal operativo de Aysam, con el apoyo de una empresa contratista y bajo estricta supervisión.

Para mitigar el impacto, Aysam ha dispuesto de tres camiones aguadores que estarán dedicados exclusivamente al abastecimiento de hospitales, centros de hemodiálisis y clínicas durante la duración del corte.

Se solicita a la población de las áreas afectadas extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias y hacer un uso responsable y esencial del agua almacenada, evitando el derroche hasta que el servicio quede completamente normalizado.