Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.

Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció un corte de agua programado que se extenderá por un lapso significativo, afectando a múltiples departamentos del Gran Mendoza. La interrupción del servicio está pautada para el próximo viernes 10 de octubre, iniciando a las 4.
El operativo es parte de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen las principales reservas de dos establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.
Las zonas que se verán afectadas por este corte son:
Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
Godoy Cruz: Barrios Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y toda la zona oeste.
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
Las Heras: zonas centro, oeste y norte del departamento.
Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
Maipú: Coquimbito.
El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza.
Corte de agua: logística y recomendaciones
Los trabajos serán ejecutados por personal operativo de Aysam, con el apoyo de una empresa contratista y bajo estricta supervisión.
Para mitigar el impacto, Aysam ha dispuesto de tres camiones aguadores que estarán dedicados exclusivamente al abastecimiento de hospitales, centros de hemodiálisis y clínicas durante la duración del corte.
Se solicita a la población de las áreas afectadas extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias y hacer un uso responsable y esencial del agua almacenada, evitando el derroche hasta que el servicio quede completamente normalizado.