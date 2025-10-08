8 de octubre de 2025
Sitio Andino
"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

La nueva propuesta de Turismo arranca este jueves y se suma a "Manso Menú". Serán más de 50 las bodegas de la provincia de Mendoza que abrirán sus puertas.

Mansa Bodega arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa

 Por Natalia Mantineo

Después del resonante éxito de "Manso Menú", el Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanza su segunda gran propuesta de promoción enogastronómica: "Mansa Bodega", un ciclo que invita a mendocinos y turistas a sumergirse en la esencia vitivinícola de la provincia de Mendoza a través de experiencias enoturísticas únicas y accesibles.

"Mansa Bodega" ofrece visitas guiadas y degustaciones a mendocinos y turistas.

"Mansa Bodega": la gran convocatoria y precios amigables

De acuerdo con la información proporcionada por Turismo a Sitio Andino, más de 50 bodegas se sumaron a esta iniciativa, superando las expectativas. Todas ellas se han comprometido a ofrecer a los visitantes una visita guiada por sus instalaciones, seguida de una degustación de sus vinos más destacados.

Un punto clave de "Mansa Bodega" es el costo accesible de estas experiencias. "El precio promocional por persona se extiende hasta los $15.000, un valor sumamente competitivo que busca fomentar el turismo interno y acercar la cultura del vino a un público más amplio", refirieron.

Dante Robino, una de las 50 bodegas que formarán parte de la edición.

Dante Robino, una de las 50 bodegas que formarán parte de la edición.

Un recorrido por la geografía del vino mendocino

El abanico de participantes es amplio y representativo de todo el territorio, abarcando bodegas de renombre y proyectos boutique en el Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur.

Entre los establecimientos que ya confirmaron su participación se encuentran:

  • Bodegas de trayectoria: Trivento, Nieto Senetiner, Bodegas Lopez, Dante Robino, y Pascual Toso.

  • Proyectos destacados: Atamisque, Domaine Bousquet, Andeluna, Viña Las Perdices, Finca Decero, Kaiken, y Los Toneles.

Nieto Senetiner, una de las bodegas de trayectoria que dirá presente.

Nieto Senetiner, una de las bodegas de trayectoria que dirá presente.

"Mansa Bodega" invita a redescubrir los paisajes vitivinícolas de cada región, disfrutando de sus sabores, aromas y la tradicional calidez de sus anfitriones.

Cada establecimiento ofrecerá propuestas diseñadas especialmente para este ciclo, con precios promocionales y cupos limitados, haciendo de esta una oportunidad ideal para vivir la experiencia del vino en primera persona.

La información completa sobre las experiencias disponibles y el sistema de reservas para "Mansa Bodega" estará publicada en los canales oficiales de Mendoza Turismo.

Por Sitio Andino Política