"Manso Menú" se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó una doble noticia para mendocinos y turistas: la popular y exitosa campaña " Manso Menú " se extiende, y se suma una nueva iniciativa enfocada en el vino, " Mansa Bodega" . Estas acciones buscan fortalecer la relación precio-calidad y dinamizar el turismo en la provincia de Mendoza.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, comentó que “en Mendoza hay muchos restaurantes que tienen ofertas maravillosas a precios muy accesibles".

También comentó que es muy importante el porcentaje de personas que llegan a conocer un restaurante a través de esta promoción, porque “en todas las propuestas del "Manso Menú" hay una relación precio-calidad maravillosa, la gente lo ha notado y por eso la ha elegido”, agregó Testa.

Debido a su gran aceptación, la campaña " Manso Menú" continuará ofreciendo la oportunidad de disfrutar de menús completos en restaurantes de toda la provincia hasta el 31 de octubre .

Tras el éxito alcanzado, "Manso Menú" se extiende hasta el 31 de octubre.

Actualmente, 120 locales gastronómicos ya participan con propuestas diseñadas específicamente para esta iniciativa.

El precio máximo por menú es de $30.000.

image.png Los costos de los menús tienen un costo de hasta $30.000.

Aquellos establecimientos gastronómicos que deseen sumarse, todavía están a tiempo. Deben ingresar a https://docs.google.com/forms/d/1jN5EeRihe3Kte-PmtpbUek8_6VirJbJ-9XIOFcZ9PzE/edit

La novedad: se viene "Mansa Bodega"

En un anuncio paralelo, el Emetur pondrá en marcha "Mansa Bodega", una atractiva campaña para impulsar el sector vitivinícola mendocino.

Esta promoción permitirá a mendocinos y turistas recorrer bodegas y acceder a una degustación por un precio máximo de $15.000 .

Mansa Bodega se desarrollará desde el 9 al 31 de octubre.

Los establecimientos vitivinícolas que deseen sumarse deberán inscribirse a través del link que aparece en las redes de Turismo, a través del sitio www.mendoza.tur.ar o en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1PuK7oRf0_wxs2GmJoOJmO66YtTsEAVMEHRxWhX5NiiY/edit.

Tienen tiempo hasta el domingo 5 de octubre.