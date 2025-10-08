8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Espacio FUNDAR

Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad

En una nueva columna de Espacio Fundar, Matilde Pronotto abordó los recientes cambios en la ley sobre la responsabilidad de los padres menores de edad.

Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad

Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad

 Por Luis Calizaya

Las relaciones familiares atraviesan constantes cambios, y la ley busca dar respuestas jurídicas a conflictos como separaciones o tenencia de hijos. A estas problemáticas se suma el embarazo adolescente, un caso contemplado por el Código Civil nacional, que incorpora modificaciones significativas para abordar la responsabilidad y el rol de los padres menores de edad.

Qué es el progenitor adolescente ante la ley: tenencia, cuota alimentaria y más

Para profundizar en el tema, los estudios de TVA recibieron nuevamente a la doctora Matilde Pronotto, integrante de Espacio FUNDAR, para abordar otra de las aristas de los conflictos familiares, tras su última columna sobre el nivel de involucramiento de los padres en los conflictos escolares.

Lee además
Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael
como la neurodivergencia impacta en la pareja y que hacer para mantener el vinculo
Conflictos silenciosos

Cómo la neurodivergencia impacta en la pareja y qué hacer para mantener el vínculo

“El progenitor adolescente, sea niño o niña (de 13 a 18 años), introduce dentro de la familia una serie de conflictos que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) busca resolver mediante distintas disposiciones”, comenzó explicando Pronotto.

embarazo adolescente
El progenitor adolescente y sus alcances en la reforma del 2015 en el CCyC.

El progenitor adolescente y sus alcances en la reforma del 2015 en el CCyC.

Si bien es sabido que los padres y los abuelos suelen acompañar en cuestiones económicas y de alimentos, el CCyC incorporó cambios recientes que buscan dar respuesta al problema del embarazo adolescente: “Con la reforma del Código Civil de 2015, se aborda toda esta problemática, sobre todo porque el progenitor adolescente sigue dependiendo, en la mayoría de los casos, de sus padres, y eso impacta en la dinámica familiar”, señaló.

En tiempos donde los roles de crianza pueden resultar confusos -y donde incluso los abuelos pueden asumir el cuidado total del menor-, la miembro de FUNDAR explicó los alcances de la reforma de 2015: “Se trata de una cuestión habitacional, de nuevos miembros que se incorporan a la familia, de espacios y de problemas económicos. Todo esto nos lleva a ocuparnos del tema, a pesar de que, desde 2012, el embarazo adolescente ha disminuido notablemente”, remarcó.

En cuanto al aspecto económico, Pronotto respondió sobre quién debe hacerse cargo de la cuota alimentaria del recién nacido, considerando que los padres adolescentes no están habilitados legalmente para trabajar: “En general, los padres y los abuelos acompañan en el tema económico, en lo que refiere a los alimentos, tanto de la mujer como del hombre”, explicó.

Otro punto relevante sobre las modificaciones del CCyC que destacó Pronotto fue la tenencia y la responsabilidad parental del bebé. Antes, el cuidado solía recaer en los abuelos u otros adultos responsables; hoy la normativa dispone algo distinto: “Ese cuidado personal ahora recae sobre el adolescente, quien debe cuidar al niño, educarlo y velar por su salud. No obstante, el Código otorga un papel central a los abuelos, especialmente en el acompañamiento”, concluyó la doctora.

Mirá la entrevista completa:

Embed - ESPACIO FUNDAR: PROGENITOR ADOLESCENTE

Temas
Seguí leyendo

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

Line up confirmado: los artistas imperdibles de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

El sueño europeo a la vuelta de la esquina: los destinos preferidos de los mendocinos en España

Sequía en la provincia: Irrigación advierte que el río Mendoza tendrá niveles críticos de agua en 2026

Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

La cámara baja aprobó y giró al Senado otro proyecto incómodo para el oficialismo video
Cámara Baja

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.  
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

Por Sitio Andino Deportes
El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Por Carla Canizzaro