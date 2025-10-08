Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad

Las relaciones familiares atraviesan constantes cambios, y la ley busca dar respuestas jurídicas a conflictos como separaciones o tenencia de hijos. A estas problemáticas se suma el embarazo adolescente , un caso contemplado por el Código Civil nacional , que incorpora modificaciones significativas para abordar la responsabilidad y el rol de los padres menores de edad .

Para profundizar en el tema, los estudios de TVA recibieron nuevamente a la doctora Matilde Pronotto , integrante de Espacio FUNDAR , para abordar otra de las aristas de los conflictos familiares, tras su última columna sobre el nivel de involucramiento de los padres en los conflictos escolares .

“El progenitor adolescente , sea niño o niña (de 13 a 18 años), introduce dentro de la familia una serie de conflictos que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) busca resolver mediante distintas disposiciones”, comenzó explicando Pronotto.

Si bien es sabido que los padres y los abuelos suelen acompañar en cuestiones económicas y de alimentos , el CCyC incorporó cambios recientes que buscan dar respuesta al problema del embarazo adolescente : “Con la reforma del Código Civil de 2015 , se aborda toda esta problemática, sobre todo porque el progenitor adolescente sigue dependiendo , en la mayoría de los casos, de sus padres , y eso impacta en la dinámica familiar ”, señaló.

En tiempos donde los roles de crianza pueden resultar confusos -y donde incluso los abuelos pueden asumir el cuidado total del menor-, la miembro de FUNDAR explicó los alcances de la reforma de 2015: “Se trata de una cuestión habitacional, de nuevos miembros que se incorporan a la familia, de espacios y de problemas económicos. Todo esto nos lleva a ocuparnos del tema, a pesar de que, desde 2012, el embarazo adolescente ha disminuido notablemente”, remarcó.

En cuanto al aspecto económico, Pronotto respondió sobre quién debe hacerse cargo de la cuota alimentaria del recién nacido, considerando que los padres adolescentes no están habilitados legalmente para trabajar: “En general, los padres y los abuelos acompañan en el tema económico, en lo que refiere a los alimentos, tanto de la mujer como del hombre”, explicó.

Otro punto relevante sobre las modificaciones del CCyC que destacó Pronotto fue la tenencia y la responsabilidad parental del bebé. Antes, el cuidado solía recaer en los abuelos u otros adultos responsables; hoy la normativa dispone algo distinto: “Ese cuidado personal ahora recae sobre el adolescente, quien debe cuidar al niño, educarlo y velar por su salud. No obstante, el Código otorga un papel central a los abuelos, especialmente en el acompañamiento”, concluyó la doctora.

