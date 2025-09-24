Cuando la escuela entra en conflicto: el papel de docentes, alumnos y familias

Conflictos escolares en Mendoza: cómo resolverlos de manera adecuada Para profundizar en la problemática, la doctora Matilde Pronotto, de Espacio FUNDAR, visitó los estudios de TVA para dialogar sobre los conflictos escolares, los cuales deben analizarse desde una perspectiva amplia, dado que son inherentes a la condición humana: “no podemos reducirlo únicamente a la escuela, sino que requiere un abordaje sistémico, entendiendo a la escuela como parte de una comunidad”, explicó.

Pronotto subrayó que, como institución clave en la formación social, la escuela involucra a diversos actores: “No se trata solo de los alumnos, sino también de los docentes, el personal no docente, los directivos y las familias que acompañan el proceso educativo”, señaló.

La especialista remarcó una particularidad del conflicto escolar al momento de resolverlo: “El conflicto escolar debe analizarse desde una mirada amplia. No puede evitarse, pero sí gestionarse y resolverse. El conflicto siempre está presente; lo importante es cómo lo gestionamos y lo resolvemos”.

En cuanto al rol de los padres, enfatizó la necesidad de trabajar junto con la escuela para evitar que los casos de violencia escalen a respuestas inadecuadas: “Es fundamental enseñar a los chicos a gestionar los conflictos mediante la escucha activa, que no se limita a oír, sino a percibir desde los sentidos y con manejo de las emociones”, sostuvo. Asimismo, destacó la importancia de la inteligencia emocional, la gestión de las emociones personales y la empatía, haciendo hincapié en la capacitación docente: “Es urgente que la Dirección General de Escuelas incorpore estas prácticas en los planes de estudio de los profesorados”, concluyó. Mirá la entrevista completa: Embed - SAN RAFAEL - ESPACIO FUNDAR

