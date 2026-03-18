San Rafael impulsa un servicio de mediación para resolver conflictos entre vecinos

Con el objetivo de promover el diálogo y evitar que los conflictos vecinales escalen a instancias judiciales, el Municipio de San Rafael impulsa un servicio de mediación comunitaria que busca generar acuerdos y mejorar la convivencia en barrios y distritos del departamento.

El espacio funciona en las oficinas ubicadas en Comandante Torres y Ortiz de Rosas , así como en el CIC del barrio El Sosneado , situado en Jacarandá y Los Filtros. Además, el programa cuenta con operativos itinerantes que recorren diferentes zonas del departamento para acercar el servicio a los vecinos.

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Según explicó la responsable del área, la doctora Matilde Pronotto, se trata de “un servicio destinado a abordar conflictos vecinales que no impliquen delitos” , priorizando el diálogo entre las partes para alcanzar soluciones consensuadas.

Entre las problemáticas más habituales que llegan al espacio de mediación se encuentran reclamos por humedad en viviendas, ruidos molestos o situaciones vinculadas al ambiente. En aquellos casos que exceden la competencia del área, los profesionales brindan asesoramiento inicial y derivan las consultas a las dependencias correspondientes.

La atención está a cargo de abogados mediadores y el servicio se presta de manera gratuita. Los vecinos pueden acercarse sin necesidad de contar con patrocinio letrado, aunque también tienen la posibilidad de asistir con asesoramiento legal si lo desean.

“Es un proceso voluntario que promueve el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, priorizando el cuidado de las relaciones entre vecinos”, explicó Pronotto, quien además destacó que “afortunadamente se logra un alto nivel de acuerdos entre las partes”.

Mediación itinerante en los barrios de San Rafael

Durante este año, el municipio también puso en marcha un programa itinerante de mediación, que busca acercar el servicio a los distintos barrios y distritos del departamento.

En ese marco, esta semana el equipo de mediadores estuvo trabajando en el barrio Constitución, mientras que en las próximas semanas las jornadas se trasladarán a las delegaciones de El Molino y Valle Grande.

Desde el municipio informaron que el calendario de visitas se difundirá mes a mes a través de las redes sociales oficiales, para que los vecinos puedan conocer cuándo el servicio estará disponible en cada zona.