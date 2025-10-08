8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar

En la provincia de Mendoza, la campaña "Unidos por la Dislexia" gana terreno, buscando generar diagnósticos certeros.

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar.

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar.

 Por Natalia Mantineo

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, una jornada dedicada a visibilizar y concientizar sobre esta Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) de la lectura y la escritura. En la provincia de Mendoza, la campaña "Unidos por la Dislexia" gana terreno, buscando generar diagnósticos certeros y garantizar los derechos educativos de quienes lo padecen.

Lee además
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia: su origen y significado
Efemérides

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia: su origen y significado
Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?
A tener en cuenta

Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Pese a esa realidad, la profesional destaca la importancia del apoyo gubernamental e institucional en la provincia. "Hoy ya se cuenta con el apoyo de numerosos gobiernos que se han sumado a la Campaña 'Unidos por la Dislexia', entre ellos nuestra provincia con el aporte invaluable de la Dirección General de Escuelas (DGE) al publicar cada año en el Portal Educativo y de muchos municipios e instituciones que iluminan de azul turquesa sus fachadas, monumentos y se suman a charlas, conversatorios y congresos", señaló Sánchez.

guaymallen dislexia
Todos los años, los municipios e instituciones iluminan de azul turquesa sus fachadas, monumentos y se suman a charlas.

Todos los años, los municipios e instituciones iluminan de azul turquesa sus fachadas, monumentos y se suman a charlas.

La dislexia en la vida escolar: más allá de la "vagancia"

Uno de los puntos clave que subraya Gabriela Sánchez es el impacto emocional y social del trastorno cuando no es detectado a tiempo.

"Que el hijo que era súper inteligente y curioso, al entrar a la escuela se transforma en vago, burro, lento y no quiere ir al colegio", es una frase que resume la frustración que experimentan muchas familias.

Los desafíos en el aula incluyen:

  • Dificultad para leer y contar.

  • Problemas para realizar rimas o recordar canciones en la etapa infantil.

  • Dificultad para recordar nombres o palabras.

dislexia
Cuando el trastorno no es detectado a tiempo genera un impacto emocional y social.

Cuando el trastorno no es detectado a tiempo genera un impacto emocional y social.

Sánchez enfatiza que hay indicadores de riesgo de dislexia temprana que las familias deben considerar incluso a partir de los 4 años:

  • Conciencia fonológica (cómo suenan las letras).

  • Reconocimiento básico de letras.

  • Nivel de escritura en preescolar.

  • Velocidad para nombrar objetos.

  • Memoria verbal y vocabulario.

Diagnóstico: un paso hacia la equidad

Si bien se estima que entre el 10 y el 15% de la población tiene Dislexia u otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), un dato alarmante es que solo el 4% está diagnosticado.

Esta falta de conocimiento sobre la propia condición es la principal causa de dificultad escolar, permanencia y abandono, además de traer consecuencias serias en la salud mental (depresión, ansiedad, trastornos alimenticios).

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de DISFAM (@disfam)

Respecto a la creencia de una mayor prevalencia en varones, la delegada de Disfam aclaró: "No hay prevalencia en niños o niñas, lo que sucede es que estas dificultades específicas del aprendizaje pueden estar asociadas a TDAH o TDA (trastorno de desatención con o sin hiperactividad) y, al ser los varones más inquietos, se les hace más diagnósticos".

El diagnóstico debe ser realizado por un psicopedagoga especializado y debe ser de carácter Neurocognitivo.

Dislexia.jpg
Existe una creencia que los varones son los que más padecen el trastorno.

Existe una creencia que los varones son los que más padecen el trastorno.

Leyes que garantizan un derecho

Es fundamental comprender que los ajustes metodológicos o las adaptaciones son un derecho amparado por la Ley Nacional 27.306 y la Ley Provincial 9.165 (adhesión de Mendoza).

La Ley 27.306 en su artículo 6 establece claramente cómo se debe trabajar, enseñar y evaluar a los alumnos con DEA. La normativa promueve que las instituciones y docentes realicen el andamio necesario para que estos estudiantes logren los mismos aprendizajes que sus compañeros.

dislexxia.jpg
Existe una ley provincial que permite tener una educación inclusiva y de calidad.

Existe una ley provincial que permite tener una educación inclusiva y de calidad.

"Es importante remarcar que no le otorga facilidades o ventajas, solo les facilita a estos estudiantes accesibilidad al mismo contenido para tener una educación inclusiva y de calidad, dándole equidad en sus oportunidades para acceder a la educación en todos sus niveles", subrayó Sánchez.

La barrera del acceso al tratamiento

A pesar del marco legal, el acceso a los tratamientos sigue siendo una dificultad para muchas familias. "El acceso a los tratamientos es muy costoso, las prepagas y las obras sociales no los cubren y tienen cupos para atender, los hospitales solo tienen a uno o dos profesionales", lamentó Sánchez.

Esta realidad económica impide que muchas familias sin recursos puedan acceder a un diagnóstico y, consecuentemente, a un tratamiento adecuado, perpetuando las dificultades educativas y de salud mental asociadas a la dislexia.

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

A 130 años del nacimiento de Perón: su vida, legado y momentos clave

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 8 de octubre

Día del Trabajador Rural: historia y significado del 8 de octubre en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de octubre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales