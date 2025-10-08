Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia , una jornada dedicada a visibilizar y concientizar sobre esta Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) de la lectura y la escritura. En la provincia de Mendoza , la campaña "Unidos por la Dislexia" gana terreno, buscando generar diagnósticos certeros y garantizar los derechos educativos de quienes lo padecen.

En diálogo con Sitio Andino, María Gabriela Sánchez , delegada de Disfam Argentina en Mendoza , brindó información crucial sobre este trastorno, que es padecido por entre el 10% y 15% de la población, aunque solo un 4% cuenta con un diagnóstico certero .

Pese a esa realidad, la profesional destaca la importancia del apoyo gubernamental e institucional en la provincia. "Hoy ya se cuenta con el apoyo de numerosos gobiernos que se han sumado a la Campaña 'Unidos por la Dislexia', entre ellos nuestra provincia con el aporte invaluable de la Dirección General de Escuelas (DGE) al publicar cada año en el Portal Educativo y de muchos municipios e instituciones que iluminan de azul turquesa sus fachadas, monumentos y se suman a charlas, conversatorios y congresos", señaló Sánchez.

Uno de los puntos clave que subraya Gabriela Sánchez es el impacto emocional y social del trastorno cuando no es detectado a tiempo .

Todos los años, los municipios e instituciones iluminan de azul turquesa sus fachadas, monumentos y se suman a charlas.

"Que el hijo que era súper inteligente y curioso, al entrar a la escuela se transforma en vago, burro, lento y no quiere ir al colegio", es una frase que resume la frustración que experimentan muchas familias.

Los desafíos en el aula incluyen:

Dificultad para leer y contar.

Problemas para realizar rimas o recordar canciones en la etapa infantil.

Dificultad para recordar nombres o palabras.

dislexia Cuando el trastorno no es detectado a tiempo genera un impacto emocional y social.

Sánchez enfatiza que hay indicadores de riesgo de dislexia temprana que las familias deben considerar incluso a partir de los 4 años:

Conciencia fonológica (cómo suenan las letras).

Reconocimiento básico de letras.

Nivel de escritura en preescolar.

Velocidad para nombrar objetos.

Memoria verbal y vocabulario.

Diagnóstico: un paso hacia la equidad

Si bien se estima que entre el 10 y el 15% de la población tiene Dislexia u otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), un dato alarmante es que solo el 4% está diagnosticado.

Esta falta de conocimiento sobre la propia condición es la principal causa de dificultad escolar, permanencia y abandono, además de traer consecuencias serias en la salud mental (depresión, ansiedad, trastornos alimenticios).

Respecto a la creencia de una mayor prevalencia en varones, la delegada de Disfam aclaró: "No hay prevalencia en niños o niñas, lo que sucede es que estas dificultades específicas del aprendizaje pueden estar asociadas a TDAH o TDA (trastorno de desatención con o sin hiperactividad) y, al ser los varones más inquietos, se les hace más diagnósticos".

El diagnóstico debe ser realizado por un psicopedagoga especializado y debe ser de carácter Neurocognitivo.

Dislexia.jpg Existe una creencia que los varones son los que más padecen el trastorno.

Leyes que garantizan un derecho

Es fundamental comprender que los ajustes metodológicos o las adaptaciones son un derecho amparado por la Ley Nacional 27.306 y la Ley Provincial 9.165 (adhesión de Mendoza).

La Ley 27.306 en su artículo 6 establece claramente cómo se debe trabajar, enseñar y evaluar a los alumnos con DEA. La normativa promueve que las instituciones y docentes realicen el andamio necesario para que estos estudiantes logren los mismos aprendizajes que sus compañeros.

dislexxia.jpg Existe una ley provincial que permite tener una educación inclusiva y de calidad.

"Es importante remarcar que no le otorga facilidades o ventajas, solo les facilita a estos estudiantes accesibilidad al mismo contenido para tener una educación inclusiva y de calidad, dándole equidad en sus oportunidades para acceder a la educación en todos sus niveles", subrayó Sánchez.

La barrera del acceso al tratamiento

A pesar del marco legal, el acceso a los tratamientos sigue siendo una dificultad para muchas familias. "El acceso a los tratamientos es muy costoso, las prepagas y las obras sociales no los cubren y tienen cupos para atender, los hospitales solo tienen a uno o dos profesionales", lamentó Sánchez.

Esta realidad económica impide que muchas familias sin recursos puedan acceder a un diagnóstico y, consecuentemente, a un tratamiento adecuado, perpetuando las dificultades educativas y de salud mental asociadas a la dislexia.