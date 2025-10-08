Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia: su origen y significado

Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, una fecha dedicada a concientizar sobre esta condición. En esta nota, te contamos en detalle qué es la dislexia, su origen, el propósito de la efeméride y su significado.
Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, una fecha dedicada a concientizar sobre esta condición. En esta nota, te contamos en detalle qué es la dislexia, su origen, el propósito de la efeméride y su significado.
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta distintas áreas del funcionamiento cognitivo, incluyendo la lectura, la escritura y la comprensión. Este trastorno puede influir en el rendimiento académico de niños y adolescentes, así como en el desempeño laboral de los adultos.
Entre los principales rasgos que suelen presentar las personas con dislexia se encuentran:
Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, una efeméride establecida para concienciar a la sociedad sobre este trastorno y sus implicancias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dislexia afecta aproximadamente al 10% de la población mundial, lo que resalta la importancia de su reconocimiento y abordaje.
