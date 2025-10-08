8 de octubre de 2025
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia: su origen y significado

Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, una fecha dedicada a concientizar sobre esta condición. En esta nota, te contamos en detalle qué es la dislexia, su origen, el propósito de la efeméride y su significado.

Por qué se conmemora hoy el Día Internacional de la Dislexia

Este 8 de octubre, es el Día Internacional de la Dislexia

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta distintas áreas del funcionamiento cognitivo, incluyendo la lectura, la escritura y la comprensión. Este trastorno puede influir en el rendimiento académico de niños y adolescentes, así como en el desempeño laboral de los adultos.

Entre los principales rasgos que suelen presentar las personas con dislexia se encuentran:

  • Dificultades para leer y escribir de manera fluida y precisa.
  • Problemas de comprensión lectora.
  • Léxico limitado.
  • Déficit en la memoria a corto plazo.
  • Dificultades en el seguimiento visual.
  • Confusión en nociones espacio-temporales, como derecha e izquierda, días de la semana, meses u horas.
  • Alteraciones en el orden de las letras al escribir.
  • Dificultades en la coordinación psicomotriz (dispraxia).
  • Problemas con las matemáticas (discalculia).
  • Ortografía deficiente.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, una efeméride establecida para concienciar a la sociedad sobre este trastorno y sus implicancias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dislexia afecta aproximadamente al 10% de la población mundial, lo que resalta la importancia de su reconocimiento y abordaje.

