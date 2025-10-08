Cómo la neurodivergencia impacta en la pareja y qué hacer para mantener el vínculo

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un tema recurrente en las conversaciones sobre salud mental , especialmente en su relevancia en la adultez. Sin embargo, este trastorno afecta las relaciones de pareja y los desafíos emocionales que enfrentan los individuos que lo padecen.

Este tema, suele generar conflictos silenciosos en muchas parejas: los olvidos, los cambios de humor y la aparente falta de interés. Estos comportamientos muchas veces no reflejan desamor , sino diferencias neurodivergentes que alteran la comunicación y la percepción emocional.

En la etapa inicial de enamoramiento, la intensidad erótica y la diversión compartida suelen ser máximas. Sin embargo, mucho antes de la pérdida del enamoramiento, surgen actitudes que sorprenden a la pareja , como olvidos frecuentes o cambios en los hábitos de diversión. Estas conductas pueden derivar en frustración y discusiones , aunque no existan problemas de fondo en la relación.

Muchas veces la comunicación se complica porque uno de los miembros no deja terminar de hablar al otro . Además, los adjetivos que se usan en la conversación pueden percibirse como ataques personales, aunque no lo sean. Por ejemplo, llamar “descuidado” a alguien por olvidar pagos o tareas genera tensión, pero el problema real suele estar vinculado a la manera en que la persona procesa estímulos y emociones .

La neurodivergencia en la pareja

El especialista destacó que gran parte de estos conflictos tiene relación con características neurodivergentes, especialmente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos. Este trastorno no implica falta de inteligencia, sino una hiperestimulación atencional y variaciones rápidas en los niveles de dopamina. Esto explica por qué algunas personas se cansan o necesitan descansar en momentos inesperados, afectando la dinámica de pareja.

En este sentido, muchas personas con déficit atencional presentan alta sensibilidad sensorial, lo que significa que los ruidos, el tacto o incluso la luz pueden afectar su estado emocional. Esta sensibilidad combinada con la falta de diagnóstico temprano puede generar malentendidos y conflictos. Pero eso, no se trata de falta de amor, sino de diferencias neurobiológicas que requieren comprensión y acompañamiento.

Estrategias y soluciones

Es recomendable que el primer paso sea un diagnóstico clínico y neuropsicológico, que permita identificar los rasgos de neurodivergencia. Una vez diagnosticada, la combinación de psicoterapia y, en algunos casos, medicación, puede mejorar notablemente la vida de la pareja. Además, las técnicas de comunicación adaptadas y espacios de descanso son aconsejables para quienes presentan estas características.

En síntesis, muchas discusiones y conflictos no son por desamor ni negligencia, sino por diferencias neurodivergentes que requieren atención y empatía. Entender esto, permite que las parejas no solo eviten separaciones innecesarias, sino que también aprendan a amar de manera consciente y adaptada a las necesidades de cada uno.

