8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Conflictos silenciosos

Cómo la neurodivergencia impacta en la pareja y qué hacer para mantener el vínculo

Olvidos, impulsividad o cambios de humor pueden confundirse con desinterés, pero muchas veces responden a diferencias neurodivergentes. Técnicas y consejos.

pareja.jpg
Por Dr. Miguel Palmieri

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un tema recurrente en las conversaciones sobre salud mental, especialmente en su relevancia en la adultez. Sin embargo, este trastorno afecta las relaciones de pareja y los desafíos emocionales que enfrentan los individuos que lo padecen.

Este tema, suele generar conflictos silenciosos en muchas parejas: los olvidos, los cambios de humor y la aparente falta de interés. Estos comportamientos muchas veces no reflejan desamor, sino diferencias neurodivergentes que alteran la comunicación y la percepción emocional.

Sexualidad y cambios en la relación

En la etapa inicial de enamoramiento, la intensidad erótica y la diversión compartida suelen ser máximas. Sin embargo, mucho antes de la pérdida del enamoramiento, surgen actitudes que sorprenden a la pareja, como olvidos frecuentes o cambios en los hábitos de diversión. Estas conductas pueden derivar en frustración y discusiones, aunque no existan problemas de fondo en la relación.

pareja toxica.webp
Este trastorno afecta las relaciones de pareja y los desafíos emocionales

Muchas veces la comunicación se complica porque uno de los miembros no deja terminar de hablar al otro. Además, los adjetivos que se usan en la conversación pueden percibirse como ataques personales, aunque no lo sean. Por ejemplo, llamar “descuidado” a alguien por olvidar pagos o tareas genera tensión, pero el problema real suele estar vinculado a la manera en que la persona procesa estímulos y emociones.

La neurodivergencia en la pareja

El especialista destacó que gran parte de estos conflictos tiene relación con características neurodivergentes, especialmente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos. Este trastorno no implica falta de inteligencia, sino una hiperestimulación atencional y variaciones rápidas en los niveles de dopamina. Esto explica por qué algunas personas se cansan o necesitan descansar en momentos inesperados, afectando la dinámica de pareja.

pareja.jpg
Esto explica por qué algunas personas se cansan o necesitan descansar en momentos inesperados

En este sentido, muchas personas con déficit atencional presentan alta sensibilidad sensorial, lo que significa que los ruidos, el tacto o incluso la luz pueden afectar su estado emocional. Esta sensibilidad combinada con la falta de diagnóstico temprano puede generar malentendidos y conflictos. Pero eso, no se trata de falta de amor, sino de diferencias neurobiológicas que requieren comprensión y acompañamiento.

Estrategias y soluciones

Es recomendable que el primer paso sea un diagnóstico clínico y neuropsicológico, que permita identificar los rasgos de neurodivergencia. Una vez diagnosticada, la combinación de psicoterapia y, en algunos casos, medicación, puede mejorar notablemente la vida de la pareja. Además, las técnicas de comunicación adaptadas y espacios de descanso son aconsejables para quienes presentan estas características.

En síntesis, muchas discusiones y conflictos no son por desamor ni negligencia, sino por diferencias neurodivergentes que requieren atención y empatía. Entender esto, permite que las parejas no solo eviten separaciones innecesarias, sino que también aprendan a amar de manera consciente y adaptada a las necesidades de cada uno.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

