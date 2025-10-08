8 de octubre de 2025
{}
Line up confirmado: los artistas imperdibles de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Cumbia, rock, folklore urbano y trap se mezclan en la Fiesta Provincial de la Cerveza, un clásico mendocino que promueve la economía local y el turismo.

Artistas de gran calibre se presentarán en la edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Artistas de gran calibre se presentarán en la edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

 Por Celeste Funes

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 regresa con una propuesta renovada y un line up de alto voltaje musical. Entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, el Hipódromo de Mendoza se convertirá en el punto de encuentro de miles de personas que disfrutarán de tres noches a pura música, gastronomía y cerveza artesanal.

El cartel de artistas refleja la diversidad del panorama musical argentino, con una programación que une cumbia, rock, trap y folklore urbano, atravesando generaciones y estilos. Desde los sonidos más clásicos del rock nacional hasta los nuevos ritmos urbanos, el evento busca consolidarse como uno de los festivales más importantes del país.

Fiesta Provincial de la Cerveza: las bandas confirmadas y sus propuestas

  • Damas Gratis

Referente indiscutible de la cumbia argentina, liderada por Pablo Lescano. Es que, Damas Gratis es una de las más representativas de la música popular del país. Con décadas de trayectoria, su estilo festivo y sus letras callejeras con identidad barrial la convirtieron en un clásico infaltable en los escenarios masivos.

  • Cazzu

Reconocida por su estilo ecléctico y su presencia en el trap y el urbano latino. Así, Cazzu carga una propuesta moderna, con melodías introspectivas y beats contemporáneos.

image
  • LBC & Eugenia Quevedo

La dupla fusiona influencias del cuarteto cordobés, pop y sonido urbano. En este caso, la banda suele compartir escenarios con figuras de la escena tropical.

  • Ciro y los Persas

La voz de rock, con décadas de trayectoria, llega al festival con una currícula de himnos del rock argentino y actitud en el escenario. Es que, Ciro y Los Persas ofrece una propuesta musical rica y variada. Así, su estilo va más allá del rock puro, con una lírica profunda y una ejecución musical sólida y creativa.

Ritmos que cruzan fronteras y atraviesan generaciones

  • Molotov

Desde México y con una reputación de banda de rock explosiva, Molotov ofrecerá su sonido intenso, con letras críticas y guitarras afiladas.

  • La Konga

Con raíces en la cumbia y el cuarteto cordobés, La Konga es experta en encender pistas y conectar con el público en festivales masivos.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 se prepara para vivir su edición número 18 en el Hipódromo de Mendoza, del 5 al 7 de diciembre. Serán tres noches de música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal, con un line up diverso que combina rock, cumbia, trap y folklore urbano.

Molotov 2015 - 222424
  • Piti Fernández

El cantante, conocido por su trabajo en Las Pastillas del abuelo, llega con su voz distintiva y su propuesta personal. Como solista, se caracteriza por letras poéticas y reflexivas sobre la vida, el amor y la identidad, fusionando géneros como el rock, el candombe, el country y el jazz.

  • La Franela

Histórica banda de rock nacional, que combina pop, reggae y ska. Así, su música se caracteriza por la mezcla de estilos y letras emotivas, a menudo con temas de amor, lucha, familia y superación.

