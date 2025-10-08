8 de octubre de 2025
{}
Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

El 10 de octubre se acerca y muchos se preguntan si será feriado nacional o día no laborable. Descubrí qué dice el calendario oficial.

Foto: Adobe Stock
 Por Juan Pablo Strappazzon

Se acerca el 10 de octubre y muchas personas se preguntan si esa fecha será feriado nacional o día no laborable. En esta nota, te contamos qué se conmemora, qué dice el calendario oficial y si habrá fin de semana largo en Argentina.

persona relajada
¿Feriado o día no laborable? Lo que debés saber sobre el 10 de octubre

Cada año, el 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza, una fecha que invita a reflexionar sobre la historia y la identidad del país. En 2025, al coincidir con un domingo, el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10 y declararlo feriado nacional, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

De esta manera, muchas personas aprovecharán la ocasión para descansar, disfrutar en familia o realizar una escapada, mientras otros participarán en las distintas actividades culturales y recreativas previstas para conmemorar la fecha.

A continuación, se detallan los feriados restantes para el año 2025:

  • Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado desde el domingo 12)
  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Si querés estar al tanto de todas las novedades, tanto a nivel provincial como nacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado con las últimas noticias.

Por Natalia Mantineo
Por Pablo Segura
Por Sitio Andino Departamentales