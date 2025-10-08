Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Se acerca el 10 de octubre y muchas personas se preguntan si esa fecha será feriado nacional o día no laborable. En esta nota, te contamos qué se conmemora, qué dice el calendario oficial y si habrá fin de semana largo en Argentina.
Cada año, el 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza, una fecha que invita a reflexionar sobre la historia y la identidad del país. En 2025, al coincidir con un domingo, el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10 y declararlo feriado nacional, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.
De esta manera, muchas personas aprovecharán la ocasión para descansar, disfrutar en familia o realizar una escapada, mientras otros participarán en las distintas actividades culturales y recreativas previstas para conmemorar la fecha.
A continuación, se detallan los feriados restantes para el año 2025:
