La Cámara de Diputados autorizó a la Justicia a investigar a José Luis Espert

Complicado: tras pedir licencia y renunciar a su candidatura, Espert será indagado por la Justicia.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó —por 215 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones — el pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli , para avanzar con medidas de prueba sobre el diputado José Luis Espert , en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero .

El magistrado había solicitado autorización para realizar registros y secuestros de bienes del legislador, requerimiento que llegó a la Cámara baja con carácter urgente. La causa judicial se inició tras una denuncia presentada por Juan Grabois y está a cargo del fiscal Fernando Domínguez , quien imputó a Espert por recibir una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado , detenido y con pedido de extradición a los Estados Unidos.

Durante la sesión, el presidente del bloque de la Coalición Cívica , Juan Manuel López , advirtió sobre una nota periodística que daba cuenta del pedido judicial. Pidió actuar con “cautela y prolijidad” para preservar las pruebas y sugirió un cuarto intermedio entre los jefes de bloque. Sin embargo, desde Unión por la Patria , Germán Martínez reclamó que “todo se resuelva públicamente” .

La Cámara de Diputados de la Nación autorizó a la Justicia que adopte medidas de prueba sobre José Luis Espert.

El peronista Martín Soria pidió que se resguarde la oficina legislativa de Espert , tras recordar que en un allanamiento realizado en Viedma se halló en un tacho de basura un contrato entre Espert y Machado por un millón de dólares. El secretario parlamentario Adrián Pagán aclaró que el oficio judicial no podía leerse porque se encontraba bajo secreto de sumario .

Mientras algunos legisladores, como Pablo Juliano y Fernando Carbajal, plantearon la posibilidad de una sesión secreta para conocer los detalles del expediente, otros —como Cristian Ritondo y Mónica Frade— impulsaron aprobar directamente la solicitud del juez. “No tenemos por qué saber cuáles son las pruebas que el juez considera procedentes; simplemente debemos autorizar su actuación”, sostuvo Frade.

La causa y los vínculos de Espert con el empresario Machado

El juez Mirabelli investiga una transferencia bancaria de 200.000 dólares que el legislador habría recibido en 2020 de parte de Fred Machado, empresario acusado en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico y otros delitos financieros.

La operación fue detectada en registros del Bank of America, incorporados a una causa en Texas en la que fue condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado. En esos documentos figura Espert como receptor de una transferencia vinculada a Minas del Pueblo, una firma minera de Guatemala que pertenecía al empresario.

Según la denuncia, el contrato entre Machado y Espert preveía pagos mensuales de 100.000 dólares durante nueve meses, además de un monto inicial al momento de la firma, fechada el 7 de junio de 2020. El diputado sostiene que el dinero fue parte de un acuerdo de asesoría económica, pero para la Justicia el convenio podría haber sido una fachada para operaciones de lavado.

Investigarán a Espert: cómo sigue el expediente en Diputados

Con la votación de este miércoles, la Cámara baja habilitó al juez Mirabelli a avanzar con allanamientos y secuestros de bienes vinculados al diputado liberal. La medida no implica un desafuero ni una sanción política, pero abre la vía judicial para profundizar la investigación.

En el oficialismo libertario optaron por el silencio tras la votación, mientras que desde los bloques opositores remarcaron la gravedad institucional del caso.

