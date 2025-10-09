9 de octubre de 2025
Miles de hinchas despiden a Miguel Ángel Russo en la Bombonera: horarios y cómo será el último adiós

El histórico técnico de Boca es despedido por miles de fanáticos en el Hall Central de Brandsen 805. Conocé todos los detalles.

Una multitud de hinchas se acercó a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, ídolo del fútbol argentino.

Una multitud de hinchas se acercó a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, ídolo del fútbol argentino.

 Por Martín Sebastián Colucci

Miles de hinchas de Boca y simpatizantes de otros clubes se congregaron desde temprano en el Hall Central de Brandsen 805, en la Bombonera, para despedir a Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. El histórico entrenador fue homenajeado en una jornada cargada de emoción y respeto.

Según informó el club a través de sus redes oficiales, el velorio se extenderá hasta las 22 de este jueves y continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, para permitir la despedida de todos los que formaron parte de su historia en el fútbol argentino.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, aclaró Boca en un comunicado institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1976281365482963155&partner=&hide_thread=false

El legado de un hombre del fútbol

Miguel Ángel Russo fue jugador y símbolo de Estudiantes de La Plata, donde desarrolló toda su carrera profesional, y luego se convirtió en entrenador desde 1989, dirigiendo a más de 15 equipos del fútbol argentino y del exterior.

Entre sus logros más recordados figuran:

Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors.

Campeón con Vélez Sarsfield en 2005.

Ascenso con Rosario Central en 2012.

Títulos internacionales con Millonarios (Colombia).

Además, fue reconocido por su serenidad, liderazgo y ética profesional, valores que marcaron su paso por cada club.

Una Bombonera de pie

El homenaje espontáneo se convirtió en una verdadera muestra de gratitud: cánticos, flores, camisetas y banderas acompañaron el ingreso constante de hinchas al estadio.

Muchos se acercaron desde diferentes provincias, no solo de Boca sino también de Estudiantes, Central, Vélez y Racing, equipos que Russo dirigió y en los que dejó una huella imborrable.

“Gracias por tanto, Miguel”, se lee en una de las banderas que cuelgan en las puertas del Hall Central, donde la emoción se mezcla con el silencio y el respeto.

