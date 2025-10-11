11 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
espectacular

Los hinchas del Lobo y un recibimiento a toda orquesta en la definición de la Primera Nacional

Los simpatizantes del Lobo mendocino le pusieron color a la salida del equipo en la final de la dura Primera Nacional. Mirá lo que pasó.

El Lobo tuvo el acompañamiento de su gente.

El Lobo tuvo el acompañamiento de su gente.

Por Sitio Andino Deportes

Un año después de aquella dolorosa derrota 2 a 0 frente a San Martín de San Juan, el Lobo mendocino tiene la chance de tomarse revancha y conseguir el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. En la cancha de Platense, Gimnasia y Esgrima se mide con Deportivo Madryn en un duelo decisivo cargado de historia y emociones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977107604519465204&partner=&hide_thread=false

Un recibimiento que hizo temblar el estadio

La hinchada blanquinegra dijo presente con toda su fuerza. Miles de fanáticos viajaron desde Mendoza para acompañar al equipo, coparon la tribuna y brindaron un recibimiento imponente: papelitos, humo y banderas tiñeron el cielo de blanco y negro mientras las gargantas explotaban con cánticos que no pararon en ningún momento. El aliento fue ensordecedor y reflejó el sueño colectivo de volver a Primera.

Lee además
en vivo: el lobo igualo 1 a 1 con el deportivo madryn en la final de la primera nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales
El Lobo copó Vicente López.
el objetivo es solamente uno

Los hinchas del Lobo coparon Vicente López: la marea blanquinegra que sueña con el ascenso a Primera
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977107380908478765&partner=&hide_thread=false

La revancha que espera el pueblo mensana

La final perdida en 2024 dejó una herida profunda en la gente del Lobo, pero también encendió la ilusión de volver a intentarlo. Ahora, frente a Deportivo Madryn, el equipo tiene la posibilidad de cambiar la historia y devolverle a su gente la alegría que tanto esperan. El fútbol mendocino late fuerte y Gimnasia sabe que esta es su gran oportunidad de hacer realidad un anhelo postergado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977096158939103579&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El posible once de Gimnasia para la final de la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn

Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso: confirmado cuándo y dónde se juega

Gimnasia y Esgrima, a la final por el ascenso: Ariel Broggi habló de "objetivo cumplido"

El Lobo está a un paso de Primera: triunfo clave frente a Defensores y final soñada ante el Deportivo Madryn

Las Murciélagas, con Agustina Medina, vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo: el lobo igualo 1 a 1 con el deportivo madryn en la final de la primera nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025
Atención

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

Daniel Blajevitch frente al Comité de la UCR Malargüe. video
Política partidaria

Reclamos y cruces en el radicalismo de Malargüe

El Zonda volvería a presentarse en la provincia de Mendoza este sábado.
Alerta amarilla

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Te Puede Interesar

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales

Por Martín Sebastián Colucci
Dionisias Rosé: mujeres de la vitivinicultura unidas por la pasión y la conciencia sobre el cáncer de mama
Vino mendocino

Dionisias Rosé: mujeres de la vitivinicultura unidas por la pasión y la conciencia sobre el cáncer de mama

Por Sofía Pons
Qué significa el swap con Estados Unidos.
cómo funciona

Qué significa el "swap" con Estados Unidos, una de las herramientas para contener el dólar

Por Cecilia Zabala