Los hinchas del Lobo y un recibimiento a toda orquesta en la definición de la Primera Nacional

El Lobo tuvo el acompañamiento de su gente.

Por Sitio Andino Deportes







Un año después de aquella dolorosa derrota 2 a 0 frente a San Martín de San Juan, el Lobo mendocino tiene la chance de tomarse revancha y conseguir el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. En la cancha de Platense, Gimnasia y Esgrima se mide con Deportivo Madryn en un duelo decisivo cargado de historia y emociones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977107604519465204&partner=&hide_thread=false Somos Gimnasia

Somos Mendoza https://t.co/19FhEbXW5V pic.twitter.com/YErgRCPeeK — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 11, 2025 Un recibimiento que hizo temblar el estadio La hinchada blanquinegra dijo presente con toda su fuerza. Miles de fanáticos viajaron desde Mendoza para acompañar al equipo, coparon la tribuna y brindaron un recibimiento imponente: papelitos, humo y banderas tiñeron el cielo de blanco y negro mientras las gargantas explotaban con cánticos que no pararon en ningún momento. El aliento fue ensordecedor y reflejó el sueño colectivo de volver a Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977107380908478765&partner=&hide_thread=false Y QUE VICENTE LOPEZ SE TIÑA DE BLANCO Y NEGRO



Un pasito más, Lobo #JuegaGimnasia pic.twitter.com/NxG433wxTj — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 11, 2025 La revancha que espera el pueblo mensana La final perdida en 2024 dejó una herida profunda en la gente del Lobo, pero también encendió la ilusión de volver a intentarlo. Ahora, frente a Deportivo Madryn, el equipo tiene la posibilidad de cambiar la historia y devolverle a su gente la alegría que tanto esperan. El fútbol mendocino late fuerte y Gimnasia sabe que esta es su gran oportunidad de hacer realidad un anhelo postergado.

Las imágenes de los hinchas del Lobo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977093864940060857&partner=&hide_thread=false #PrimeraNacional #Gimnasia vs #DeportivoMadryn



Así se mueve el Lobo en la previa del partido. pic.twitter.com/qhlWMZlpO0 — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) October 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977096158939103579&partner=&hide_thread=false LLEGA LA GENTE DEL LOBO



Los hinchas de #Gimnasia llegan al estadio Ciudad de Vicente López.



Se viene la final de la #PrimeraNacional pic.twitter.com/RFi8bxWcMM — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) October 11, 2025