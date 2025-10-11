12 de octubre de 2025
En campaña

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió "no aflojar"

El presidente Javier Milei encabezó una caminata multitudinaria en Corrientes, donde llamó a “redoblar el compromiso con el cambio”.

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió no aflojar.

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió "no aflojar".

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei visitó este sábado la Costanera de Corrientes, donde encabezó una caminata junto a la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Según comunicó la alianza libertaria, el recorrido reunió a miles de vecinos y militantes que se acercaron para saludar al mandatario y expresar su apoyo al proyecto de transformación impulsado por el Gobierno nacional.

Javier Milei pidió no aflojar

Durante el encuentro, Milei tomó un megáfono para agradecer el acompañamiento de los correntinos y pedirles que mantengan el compromiso con el cambio.

“Muchas gracias Corrientes, sabemos que queda mucho por hacer. Si seguimos por el camino de la libertad, nos traerá prosperidad para todos. Les pido a todos que no aflojen, estamos a mitad de camino”, expresó el presidente.

Milei visitó Corrientes, donde encabezó una caminata junto a la candidata a diputada nacional por LLA, Virginia Gallardo,

Milei visitó Corrientes, donde encabezó una caminata junto a la candidata a diputada nacional por LLA, Virginia Gallardo,

En su discurso, el jefe de Estado subrayó la importancia del momento político que vive la Argentina y la necesidad de consolidar el rumbo económico emprendido por su administración.

“Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”, destacó Milei.

“La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

Con miras a las elecciones del 26 de octubre, Milei llamó a los ciudadanos a definir el futuro del país entre “seguir el camino del cambio o volver al pasado”.

“Tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación y aniquilando la pobreza, si seguimos siendo ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado. Por eso les pido que sigan aguantando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”, enfatizó.

La recorrida contó también con la presencia de Karina Milei, presidenta de LLA, y de referentes provinciales del espacio libertario, quienes acompañaron al mandatario durante toda la jornada.

Milei, de campaña en Chaco, pidió que lo acompañen en su "gesta histórica"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la "gesta histórica" de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió no aflojar.
En campaña

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió "no aflojar"

Por Sitio Andino Política