11 de octubre de 2025
{}
Los hinchas del Lobo coparon Vicente López: la marea blanquinegra que sueña con el ascenso a Primera

Miles de hinchas del Club Atlético Gimnasia y Esgrima viajaron a Buenos Aires para alentar al Mensana en la final de la Primera Nacional. Mirá lo que se viene

El Lobo copó Vicente López.

El Lobo copó Vicente López.

Por Sitio Andino Deportes

La pasión no entiende de distancias. Miles de hinchas del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza viajaron hasta Buenos Aires para acompañar al equipo en la gran final ante Deportivo Madryn, por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Banderas, cánticos y caravanas convirtieron a Vicente López en un rincón blanquinegro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977067216462860473&partner=&hide_thread=false

La caravana del Lobo rumbo a la gloria

Desde la madrugada, colectivos, autos particulares y combis partieron desde distintos puntos de Mendoza con una sola misión: estar presentes en la gran final. Se calcula que unos 7.000 simpatizantes de Gimnasia coparon las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López, transformando la antesala del partido en una verdadera fiesta popular.

El Lobo tuvo el acompañamiento de su gente.
espectacular

Los hinchas del Lobo y un recibimiento a toda orquesta en la definición de la Primera Nacional
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1976829670923591718&partner=&hide_thread=false

En la estación Aristóbulo del Valle, los cantos retumbaron como si fuera el Parque San Martín. Familias enteras, jóvenes y veteranos se unieron en un mismo grito de aliento, mostrando que el amor por Gimnasia trasciende generaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SifonazoStream/status/1977069146623164802&partner=&hide_thread=false

Una fiesta blanquinegra en Buenos Aires y la provincia de Mendoza

Las calles cercanas al estadio fueron un reflejo de la pasión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima. Bombos, banderas y camisetas blanquinegras pintaron un paisaje único en la previa del encuentro. “Lobo, vos sos mi vida, siempre voy a estar contigo”, fue el canto que más se repitió, mezclado con lágrimas, abrazos y promesas de fidelidad eterna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1976845218931503254&partner=&hide_thread=false

En Mendoza, quienes no pudieron viajar se organizaron en clubes de barrio, bares y casas particulares para vivir el partido como si estuvieran en la tribuna. La ciudad se paralizó, demostrando que Gimnasia no juega solo: lo acompañan miles de corazones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1976806004609483173&partner=&hide_thread=false

Más imágenes de la previa del Lobo ante el Aurinegro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977069819414581273&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977073293338591322&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977096158939103579&partner=&hide_thread=false
