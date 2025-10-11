Los hinchas del Lobo coparon Vicente López: la marea blanquinegra que sueña con el ascenso a Primera

El Lobo copó Vicente López.

ESTÁ TODO LISTO#VamosLobo pic.twitter.com/UVtOy2WAEe — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 11, 2025 La caravana del Lobo rumbo a la gloria Desde la madrugada, colectivos, autos particulares y combis partieron desde distintos puntos de Mendoza con una sola misión: estar presentes en la gran final. Se calcula que unos 7.000 simpatizantes de Gimnasia coparon las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López, transformando la antesala del partido en una verdadera fiesta popular.

Se que los jugadores me van a demostraaaaar



Siempre Lobo pic.twitter.com/ct6dY2jfbl — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 11, 2025 En la estación Aristóbulo del Valle, los cantos retumbaron como si fuera el Parque San Martín. Familias enteras, jóvenes y veteranos se unieron en un mismo grito de aliento, mostrando que el amor por Gimnasia trasciende generaciones.

La previa de los hinchas de #Gimnasia en Buenos Aires.



A metros del estadio, la gente del Lobo ya vive la final de la #PrimeraNacional pic.twitter.com/X0ecB6lQH2 — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) October 11, 2025 Una fiesta blanquinegra en Buenos Aires y la provincia de Mendoza Las calles cercanas al estadio fueron un reflejo de la pasión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima. Bombos, banderas y camisetas blanquinegras pintaron un paisaje único en la previa del encuentro. “Lobo, vos sos mi vida, siempre voy a estar contigo”, fue el canto que más se repitió, mezclado con lágrimas, abrazos y promesas de fidelidad eterna.