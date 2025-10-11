11 de octubre de 2025
La Selección vs México, por los cuartos del Mundial Sub 20: hora y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20. Mirá todos los detalles.

La Selección de fútbol de Argentina buscará un triunfo clave para meterse en la semifinal del Mundial Sub 20.

Dicho cotejo tendrá la transmisión en vivo de DSports y Telefe, y será dirigido por un árbitro a designar por la FIFA.

La Selección de fútbol de Argentina hizo los deberes.
La Selección venció 1 a 0 en un amistoso premundialista a Venezuela: mirá el resumen
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente va por un lugar en semifinales tras su brillante triunfo ante Nigeria.
Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

Argentina vs México: todo sobre el cruce de cuartos de final

El duelo entre Argentina y México será el segundo de la jornada y definirá a uno de los semifinalistas del certamen juvenil. Ambos seleccionados llegan invictos, con estilos distintos pero con el mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores del mundo.

El partido se podrá ver en vivo por Telefe y DSports, y también en streaming a través de DGO, Mi Telefe, Flow y Telecentro Play. En los portales deportivos oficiales se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas e incidencias.

La campaña de Argentina en el Mundial Sub 20

El conjunto de Diego Placente ganó sus cuatro partidos en el torneo, mostrando un gran rendimiento colectivo y solidez defensiva. En octavos de final, goleó 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (x2) y Mateo Silvetti.

En la fase de grupos, fue líder del Grupo D con tres victorias consecutivas:

  • Argentina 3-1 Cuba

  • Argentina 4-1 Australia

  • Argentina 1-0 Italia

Con 12 goles a favor y solo 2 en contra, la Albiceleste se consolidó como una de las principales candidatas al título.

México, otro invicto que busca dar el golpe

El seleccionado mexicano también llega invicto. En la fase de grupos, fue escolta de Marruecos en la Zona C, con 5 puntos:

  • México 1-0 Marruecos

  • México 2-2 Brasil

  • México 2-2 España

En octavos de final, el “Tri” venció con autoridad 4-1 a Chile, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.

El equipo norteamericano mostró orden, intensidad y eficacia, por lo que promete ser un rival exigente para Argentina.

Sarco, Carrizo y Silvetti: las figuras de la Albiceleste

Con Alejo Sarco como goleador del torneo (4 tantos), Maher Carrizo en gran nivel y Mateo Silvetti como una de las revelaciones, el conjunto argentino mantiene la confianza alta y el objetivo claro: volver a ganar un Mundial Sub 20 después de 18 años.

Argentina no alcanza las semifinales desde Colombia 2011 y busca repetir la gloria de Canadá 2007, cuando alzó su sexta copa juvenil.

La Selección Argentina goleó a Nigeria y avanza a cuartos contra México

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

Lionel Messi ya espera a sus compañeros: la Selección Argentina se arma en Miami para los amistosos de octubre

Se definió el rival para la Selección en los octavos del Mundial Sub 20

Mundial Sub-20: la Selección Argentina superó a Italia y terminó primero en el grupo D

Sorpresa en la Selección Argentina: Thiago Almada queda fuera de los próximos amistosos

La lista de Lionel Scaloni dejó a todos hablando: estos son los elegidos para los amistosos

La polémica camiseta suplente que usaría la Selección en el Mundial 2026 y ya genera rechazo

