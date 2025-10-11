La Selección vs México, por los cuartos del Mundial Sub 20: hora y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 enfrentará hoy, sábado 11 de octubre, a México, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. El partido comenzará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Santiago.
La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20. Mirá todos los detalles.
Dicho cotejo tendrá la transmisión en vivo de DSports y Telefe, y será dirigido por un árbitro a designar por la FIFA.
El duelo entre Argentina y México será el segundo de la jornada y definirá a uno de los semifinalistas del certamen juvenil. Ambos seleccionados llegan invictos, con estilos distintos pero con el mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores del mundo.
El partido se podrá ver en vivo por Telefe y DSports, y también en streaming a través de DGO, Mi Telefe, Flow y Telecentro Play. En los portales deportivos oficiales se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas e incidencias.
El conjunto de Diego Placente ganó sus cuatro partidos en el torneo, mostrando un gran rendimiento colectivo y solidez defensiva. En octavos de final, goleó 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (x2) y Mateo Silvetti.
En la fase de grupos, fue líder del Grupo D con tres victorias consecutivas:
Argentina 3-1 Cuba
Argentina 4-1 Australia
Argentina 1-0 Italia
Con 12 goles a favor y solo 2 en contra, la Albiceleste se consolidó como una de las principales candidatas al título.
El seleccionado mexicano también llega invicto. En la fase de grupos, fue escolta de Marruecos en la Zona C, con 5 puntos:
México 1-0 Marruecos
México 2-2 Brasil
México 2-2 España
En octavos de final, el “Tri” venció con autoridad 4-1 a Chile, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.
El equipo norteamericano mostró orden, intensidad y eficacia, por lo que promete ser un rival exigente para Argentina.
Con Alejo Sarco como goleador del torneo (4 tantos), Maher Carrizo en gran nivel y Mateo Silvetti como una de las revelaciones, el conjunto argentino mantiene la confianza alta y el objetivo claro: volver a ganar un Mundial Sub 20 después de 18 años.
Argentina no alcanza las semifinales desde Colombia 2011 y busca repetir la gloria de Canadá 2007, cuando alzó su sexta copa juvenil.