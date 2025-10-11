La Selección vs México, por los cuartos del Mundial Sub 20: hora y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina buscará un triunfo clave para meterse en la semifinal del Mundial Sub 20.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 enfrentará hoy, sábado 11 de octubre , a México , por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile . El partido comenzará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Santiago.

Dicho cotejo tendrá la transmisión en vivo de DSports y Telefe , y será dirigido por un árbitro a designar por la FIFA.

quiere seguir con vida Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

preparación La Selección venció 1 a 0 en un amistoso premundialista a Venezuela: mirá el resumen

El duelo entre Argentina y México será el segundo de la jornada y definirá a uno de los semifinalistas del certamen juvenil. Ambos seleccionados llegan invictos , con estilos distintos pero con el mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores del mundo .

El partido se podrá ver en vivo por Telefe y DSports , y también en streaming a través de DGO, Mi Telefe, Flow y Telecentro Play . En los portales deportivos oficiales se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas e incidencias.

La campaña de Argentina en el Mundial Sub 20

El conjunto de Diego Placente ganó sus cuatro partidos en el torneo, mostrando un gran rendimiento colectivo y solidez defensiva. En octavos de final, goleó 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (x2) y Mateo Silvetti.

En la fase de grupos, fue líder del Grupo D con tres victorias consecutivas:

Argentina 3-1 Cuba

Argentina 4-1 Australia

Argentina 1-0 Italia

Con 12 goles a favor y solo 2 en contra, la Albiceleste se consolidó como una de las principales candidatas al título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1976036224021430424&partner=&hide_thread=false ARGENTINA GOLEÓ 4-0 A NIGERIA y está en 4tos de Final del Mundial Sub 20, la última vez había sido ¡HACE 14 AÑOS!



Ahora se enfrentará a MÉXICO.



Lo que juegan estos pibes. pic.twitter.com/s9k6mHrzl4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 8, 2025

México, otro invicto que busca dar el golpe

El seleccionado mexicano también llega invicto. En la fase de grupos, fue escolta de Marruecos en la Zona C, con 5 puntos:

México 1-0 Marruecos

México 2-2 Brasil

México 2-2 España

En octavos de final, el “Tri” venció con autoridad 4-1 a Chile, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.

El equipo norteamericano mostró orden, intensidad y eficacia, por lo que promete ser un rival exigente para Argentina.

Sarco, Carrizo y Silvetti: las figuras de la Albiceleste

Con Alejo Sarco como goleador del torneo (4 tantos), Maher Carrizo en gran nivel y Mateo Silvetti como una de las revelaciones, el conjunto argentino mantiene la confianza alta y el objetivo claro: volver a ganar un Mundial Sub 20 después de 18 años.

Argentina no alcanza las semifinales desde Colombia 2011 y busca repetir la gloria de Canadá 2007, cuando alzó su sexta copa juvenil.