El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue segundo en Rosario y se subió a la cima del campeonato de la Clase 2 del TN

Gonzalo Antolín sigue firme en la lucha por el campeonato de Clase 2.

Por Martín Sebastián Colucci







La Clase 2 del Turismo Nacional entregó una final vibrante en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde Gonzalo Antolín cumplió un gran papel y finalizó en el 2° lugar detrás de Renzo Blotta, resultado que le permitió adueñarse de la punta del campeonato y alimentar la ilusión de todo San Rafael.

Carrera dura y un resultado clave para el campeonato del Turismo Nacional Antolín había realizado una gran largada, tomando la punta en los primeros giros. Sin embargo, en la vuelta 5 debió ceder ante el ritmo de Blotta, que pasó al frente y se encaminó hacia la victoria. Desde ese momento, el mendocino debió defenderse de los ataques de Francisco Coltrinari, que en ese entonces peleaba el liderazgo del campeonato.

Resultado de la Final de la Clase 2 del #TNenRosario

Renzo Blotta
Gonzalo Antolín
Juan Pablo Pastori



Juan Pablo Pastori pic.twitter.com/Lekftz0QuR — Puesta a Punto (@PuestaP) October 12, 2025 Cuando el auto de Coltrinari presentó inconvenientes, la carrera cambió: Antolín pudo consolidarse en la segunda posición y asegurar un resultado vital para quedar como nuevo líder del campeonato de la Clase 2.

El sueño de un título nacional y lo que viene para Gonzalo Antolín Con este resultado, el campeonato lo tiene a Gonzalo Antolín primero con 227 puntos, seguido por Joaquín Cafaro (218), Juan Pablo Pastori (207), Coltrinari (205) y Bautista Damiani (204.5). Solo restan dos competencias: el 9 de noviembre en Río Cuarto (Córdoba) y el gran cierre el 30 de noviembre en San Martín (Mendoza), donde el piloto sanrafaelino buscará consagrarse ante su gente.

Principales posiciones en Rosario: Renzo Blotta Gonzalo Antolín Juan Pablo Pastori 4° Joaquín Cafaro 5° Nicolás Posco