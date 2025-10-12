Valentin Vacherot, 204° del mundo, hizo historia en el tenis: ganó el Masters 1000 de Shanghái y sorprendió

Vacherot hizo historia en el tenis de Shanghái tras eliminar a Djokovic.

El tenis mundial vivió una jornada histórica. El monegasco Valentin Vacherot, número 204 del ranking ATP, se consagró campeón del Masters 1000 de Shanghái, convirtiéndose en el jugador de peor clasificación en ganar un torneo de esta magnitud. En la final superó a su primo francés Arthur Rinderknech (54°) por 4-6, 6-3 y 6-3, levantando así la primera copa ATP de su carrera.

Un recorrido soñado: de la qualy al título más inesperado El logro de Vacherot es aún más impactante porque inició el torneo desde la fase previa. Partido tras partido fue dejando rivales en el camino hasta llegar a una final inédita. Su gran golpe lo dio en semifinales, cuando eliminó al número 4 del mundo, Novak Djokovic, en sets corridos por 6-3 y 6-4, en lo que ya es considerado uno de los mayores batacazos de la temporada.

A sus 26 años, el monegasco levantó el primer título de su carrera y nada menos que en la categoría Masters 1000, lo que le asegura un salto enorme en el ranking y un lugar en la historia del tenis.

Una hazaña para la historia del tenis Con esta conquista, Valentin Vacherot rompió todos los pronósticos y se convirtió en el tenista con el ranking más bajo en ganar un Masters 1000. Hasta ahora, nadie en su posición había logrado semejante proeza.