13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Festejos

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza

El Lobo logró el ascenso tras consagrarse campeón de la Primera Nacional y fue recibido por una multitud en Mendoza. Mirá lo sucedido.

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

El plantel del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza arribó este domingo a la provincia tras consagrarse campeón de la Primera Nacional y sellar su histórico ascenso a Primera División. Una verdadera multitud blanquinegra se volcó a las calles para recibir a los jugadores y extender la fiesta que comenzó en Buenos Aires.

La fiesta blanquinegra en Mendoza tras el ascenso de Gimnasia

Desde temprano, los hinchas del Lobo coparon los alrededores del aeropuerto provincial. Apenas el avión tocó tierra, los cánticos, banderas y bombos comenzaron a marcar el ritmo de una jornada histórica. El camino hacia el estadio Víctor Legrotaglie se transformó en una caravana interminable que teñía de blanco y negro cada rincón.

Lee además
El Lobo mendocino y el Azul tendrán un gran duelo por delante.
cara a cara

El Lobo y la Lepra se vuelven a ver: regresa el Superclásico mendocino y será de Primera
El Lobo fue más. video
emoción absoluta

Gimnasia y Esgrima ascendió y esto dijeron los protagonistas de un Lobo más que feliz
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977512607746752640&partner=&hide_thread=false

Gimnasia y Esgrima, campeón de la Primera Nacional y en la elite del fútbol argentino

El equipo de Sergio Arias fue el mejor de la temporada en la Primera Nacional, demostrando regularidad, fortaleza defensiva y contundencia ofensiva. Esa campaña impecable le permitió al Lobo alcanzar la gloria y asegurarse un lugar en la Liga Profesional, donde volverá a codearse con los grandes del país.

El histórico ascenso blanquinegro llega tras años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Los hinchas saben que no es solo un logro deportivo, sino también una conquista emocional que quedará grabada en la memoria colectiva. El viejo Lobo del Parque está en la cima y sus hinchas no quieren que la fiesta termine nunca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977511724778745983&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Los hinchas del Lobo y un recibimiento a toda orquesta en la definición de la Primera Nacional

Los hinchas del Lobo coparon Vicente López: la marea blanquinegra que sueña con el ascenso a Primera

El posible once de Gimnasia para la final de la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn

Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso: confirmado cuándo y dónde se juega

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
punto que no sirve para ninguno

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Te Puede Interesar

Las dos enfermedades respiratorias que más afectaron a los mendocinos en el invierno.
Informe Espidemiológico

Las dos enfermedades respiratorias que más afectaron a los mendocinos durante el invierno

Por Natalia Mantineo
Caputo explicó que el sistema de flotación cambiaria entre bandas se mantendrá “exactamente igual” 
Esquema cambiario

Caputo descartó la dolarización y defendió el apoyo de EE.UU.: "No implica pérdida de soberanía"

Por Sitio Andino Economía
Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.
Festejos

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza

Por Martín Sebastián Colucci