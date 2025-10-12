Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.

La fiesta blanquinegra en Mendoza tras el ascenso de Gimnasia Desde temprano, los hinchas del Lobo coparon los alrededores del aeropuerto provincial. Apenas el avión tocó tierra, los cánticos, banderas y bombos comenzaron a marcar el ritmo de una jornada histórica. El camino hacia el estadio Víctor Legrotaglie se transformó en una caravana interminable que teñía de blanco y negro cada rincón.

El operativo de seguridad se desplegó para garantizar que los simpatizantes pudieran acompañar a los campeones hasta el Parque General San Martín, donde miles de fanáticos aguardaban la llegada de sus ídolos. El calor popular fue el reflejo de un pueblo futbolero que soñó durante años con este momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977512607746752640&partner=&hide_thread=false ¡UN MOMENTO ÚNICO EN FAMILIA! Brian Andrada festejó desde arriba del micro el ascenso de Gimnasia de Mendoza mostrándole la copa a su mamá. pic.twitter.com/DbYOZ6wvuA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025 Gimnasia y Esgrima, campeón de la Primera Nacional y en la elite del fútbol argentino El equipo de Sergio Arias fue el mejor de la temporada en la Primera Nacional, demostrando regularidad, fortaleza defensiva y contundencia ofensiva. Esa campaña impecable le permitió al Lobo alcanzar la gloria y asegurarse un lugar en la Liga Profesional, donde volverá a codearse con los grandes del país.

El histórico ascenso blanquinegro llega tras años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Los hinchas saben que no es solo un logro deportivo, sino también una conquista emocional que quedará grabada en la memoria colectiva. El viejo Lobo del Parque está en la cima y sus hinchas no quieren que la fiesta termine nunca. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1977511724778745983&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL CAMPEÓN



La caravana de #Gimnasia que llegó a Mendoza para festejar el título de la #PrimeraNacional



La locura de los jugadores que ya están en la provincia para festejar con sus hinchas. pic.twitter.com/OuZuYpibFN — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) October 12, 2025