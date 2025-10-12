Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.

El plantel del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza arribó este domingo a la provincia tras consagrarse campeón de la Primera Nacional y sellar su histórico ascenso a Primera División. Una verdadera multitud blanquinegra se volcó a las calles para recibir a los jugadores y extender la fiesta que comenzó en Buenos Aires.
La fiesta blanquinegra en Mendoza tras el ascenso de Gimnasia
Desde temprano, los hinchas del Lobo coparon los alrededores del aeropuerto provincial. Apenas el avión tocó tierra, los cánticos, banderas y bombos comenzaron a marcar el ritmo de una jornada histórica. El camino hacia el estadio Víctor Legrotaglie se transformó en una caravana interminable que teñía de blanco y negro cada rincón.
Gimnasia y Esgrima, campeón de la Primera Nacional y en la elite del fútbol argentino
El equipo de Sergio Arias fue el mejor de la temporada en la Primera Nacional, demostrando regularidad, fortaleza defensiva y contundencia ofensiva. Esa campaña impecable le permitió al Lobo alcanzar la gloria y asegurarse un lugar en la Liga Profesional, donde volverá a codearse con los grandes del país.
El histórico ascenso blanquinegro llega tras años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Los hinchas saben que no es solo un logro deportivo, sino también una conquista emocional que quedará grabada en la memoria colectiva. El viejo Lobo del Parque está en la cima y sus hinchas no quieren que la fiesta termine nunca.